女星買Game被爆𢱑折頭態度超差 老闆畀足3大貼士：李嘉欣成日鬧嗰個！

YouTuber希比近日有一段訪問片在Threads翻Hit，內容是他和歌手陳慧敏訪問灣仔商場內一間Game舖老闆，並爆出一位女星在買Game時𢱑折頭不果後態度超差的經歷，老闆更畀出3大線索，包括：「李嘉欣成日鬧嗰個！」