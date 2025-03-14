女星買Game被爆𢱑折頭態度超差 老闆畀足3大貼士：李嘉欣成日鬧嗰個！
Game舖老闆 爆女星𢱑折頭不果態度超差
Game舖老闆阿Lo憶述自己在十多年前曾遇到一名女星，是他印象最差的一位藝人，至今仍令他相當不忿：「嗰位小姐態度好差，我到依家都記得！佢買畀兩個小朋友，話我唔平畀佢，去第二間買完，特登過嚟話『我特登唔同你買，你唔平俾我！』我嗰刻真係好hurt。」
畀足3大貼士：李嘉欣成日鬧嗰個！
除了「有兩個小朋友」這一點外，老闆阿Lo又畀出兩點線索，包括「李嘉欣成日鬧嗰個」、「個名兩個字」。聽到係「李嘉欣成日鬧嗰個」，原本仲有網民估係蔡少芬，但一講到「個名兩個字」，網民即刻全部估係洪欣，而「有兩個小朋友」這點亦符合。
老闆提到有不少明星都幫襯過他，包括陳冠希、陳家樂、黃浩然、鄭伊健等，強調，他強調即使是藝人顧客，他也會一視同仁，以禮相待，不會因為對方是明星而有所偏頗。他還提到，有些藝人在購買遊戲時不希望被人注意，他會私下將遊戲交給對方。
網民：大家都錯怪李嘉欣
網民紛紛笑指：「證明咗李小姐鬧得啱」、「過咗咁多年，終於有人平反」、「唔紅係有原因，洪都有原欣」、「咁多年嚟原來大家都錯怪李小姐」等。亦有網民指該店老闆一向以禮待人，並認為不應該因為是藝人就要求有特別待遇：「大家都知道賣遊戲機、遊戲賺嘅錢唔係太多啊，咁多年我哋都好清楚啦。仲要人哋平？我買親都唔會講價㗎，一係唔好買係咪先？」
即睇YouTuber希比訪問Game舖老闆片段：
網傳經典錄音爆粗鬧洪欣「X女人」
講到洪欣同李嘉欣的關係，必定令人想起李嘉欣一句「我真係恭喜你」，這話出自2007年起網上流傳的一段經典錄音，其中一名女子對另一名男子表達強烈不滿，並多次使用「我真係恭喜你呀」、「簽咗個洪欣咁蠢嘅X女人返去」及「快X啲捧紅佢」等語句。這段錄音自從流出後，已經累積了超過330萬次的播放量，其中「我真係恭喜你呀」金句更成為新年佳節熱門語錄！
洪欣去年曾自嘲重現「我真係恭喜你」
2024年，洪欣曾為一家護髮治療中心拍攝廣告，廣告中不少對白都是對這段經典錄音的「致敬」，例如「用錯頭髮護理用品？我真係唔知恭唔恭喜你」和「先至真正值得恭喜」。廣告還特意插入了洪欣在1993年電視劇《原振俠》中的畫面，展示了年過半百的洪欣與當年的美貌幾乎無異。
護髮治療中心Facebook嘅小編仲抵死表示「俾人恭喜咗咁多年，洪欣首度恭喜返大家，究竟有乜嘢咁值得恭喜？大家要入條片睇睇！」網友不禁表示：「係咪回應李嘉欣」「抽水嘅極致」「應該搵埋李嘉欣一齊拍」。