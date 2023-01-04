重溫李嘉欣許晉亨億萬婚禮 花車經大劉、黎明門前 同年呂麗君被指有錢身痕

被譽爲最美港姐的李嘉欣在2008年12月23日結束單身生涯，正式與許晉亨結婚，豪門夢雖幾經波折，但可幸天從人願！爲了不容有失，屢傳不爲許家所喜的嘉欣，一直盡力討兩老歡心， 除婚前克盡未來新抱禮數外， 亦遵從兩老意願行事低調，而一大堆苛刻條款，據知好強的嘉欣亦一一答允，令豪門夢最終水到渠成！