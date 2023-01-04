重溫李嘉欣許晉亨億萬婚禮 花車經大劉、黎明門前 同年呂麗君被指有錢身痕
直擊一億婚禮 爆李嘉欣嚴守豪門家規
話說大婚當日，嘉欣與大劉繼續互相出招！情癡大劉戲劇性偕呂麗君和好出巡，機關算盡的嘉欣亦不遑多讓，迎親花車竟招搖地繞過兩名舊愛大劉及黎明家門前，好勝心並未因嫁作人婦而減退，日後是否能跟足許氏兩老意願低調做人，且拭目以待。
花車經大劉、黎明門前示威
周日結婚當日，身穿灰色格仔禮服的亨亨於早上在其舊山頂道寓所整裝待發，中午12時，新郎坐上AS牌勞斯萊斯迎親花車，兄弟團則乘坐亨亨的JH牌保母車開路，由兩架載着16名保安人員的車子護送下徐徐出發，直駛嘉欣睦誠徑香閨接新娘。1時正載着嘉欣母姊的JH保母車先駛出，緊隨其後的便是接載着一對新人的花車，亨亨與一臉幸福的嘉欣在車上十指緊扣，現場記者即蜂擁上前拍照，雖有保安隊伍維持秩序，但仍一度混亂，混亂中多部傳媒攝影機更不慎連環喪扑新人的名貴花車。有趣的是，車隊其後戲劇性駛過大劉白建時道豪宅及黎明樂景園舊居門前，大美人連出閣也要向舊愛示威，好勝心可見一斑！
精心部署被指成功扮低調
嘉欣2007年尾曾多次高調放風嫁入許家，但為免重蹈廿年前劉嘉玲覆轍，自月前正式獲許氏夫婦首肯入門後，為不容有失，一直低調行事，即使親友已風聞婚訊，嘉欣三母女亦一直三緘其口。雖然是次宮廷式婚禮在許家7億豪宅舉行、花費逾億，極盡鋪張，但經嘉欣精心部署，令一切看似低調，直至婚禮舉行前三周，婚訊始「無意間」在婚姻登記冊上曝光。
事實上表面低調的嘉欣，連婚期亦揀得相當巧妙，就在大劉女友甘比上月23日誕女後5天，即28日，嘉亨正式入紙排期結婚，婚期又定在甘比女兒滿月當日（11月23日），更碰巧是許晉亨前岳丈何鴻燊農曆生日，城中三大喜事同日互搶風頭。而面對大劉的新聞不停，賭王又一輪嘴猛踩亨亨，嘉欣一概不予還拖，集中火力自爆亨亨求婚經過、試500萬婚禮晚裝，表現「得體」。
嘉欣︰不會遇上比亨亨更適合的人
嘉欣婚前接受《Cosmopolitan》訪問時表示，因父母離異關係，從小對婚姻沒憧憬，但最後卻在right timing中遇上了Mr. Right：
「有些女孩子渴望婚姻，卻在愛情路上尋尋覓覓；自己沒有想過結婚，如今卻決定結婚。」
「我想應該不會遇上比他（亨亨）更適合的人選了。」
車隊癱瘓東區
車隊駛經銅鑼灣、維園道一帶時，燈位前不少傳媒下車爭相拍照，交通一度混亂，駛至東區走廊後，花車更被多部採訪車品字型包圍，被迫慢行，保安公司老闆Stanley去到柴灣道終忍不住截停採訪車勸記者守規矩。車隊近2時抵達石澳許家大宅後，近50名保安即築成人鏈嚴陣以待，但在記者重重包圍下，花車在門外擾攘近10分鐘始能駛進大宅。從大宅外可見，嘉欣抵達大宅後即爭取時間拍照，分別換上粉紅、紅色禮服及婚紗在花園內拍照。
侍奉老爺冷落老母
盛傳男女家因禮金問題鬧不快，婚禮當日，拍大合照時，許氏兩老與嘉欣母親明顯冇偈傾，而嘉欣又明顯落力地討好老爺許世勳，冷落阿媽，李母惟有一直緊靠大女李嘉明（下圖）。
石澳大宅婚禮
嘉亨婚禮在市值7億的石澳許家大宅舉行，現場有樂隊伴奏，在雙方家長見證下，二人正式結為夫婦。新人返抵石澳許家大宅後，即開始拍照，期間嘉欣換上鮮紅禮服，與亨亨情深款款擺甫士，拍拖兩年做盡恩愛騷的兩人，此刻情到濃時，深情一吻，繼續癡纏！
豪門家規森嚴
一) 一億禮金一炮過，女家日後不獲許氏名義給予家用；
二) 如非必要，嚴禁返女家過夜；
三) 大時大節跪地叩頭斟茶；
四) 一周至少兩晚留家食飯；
五) 如非必要，不再幕前演出；
六) 行事低調，在外不多言；
七) 品行端正，減少暴露衣着；
八) 嚴禁再當街做出過分親熱之舉。
李嘉欣出嫁同年多喜事 甘比誔女、大劉拖呂麗君復合現身
嘉欣結婚了，前男友大劉則似乎冇嘉欣心情咁靚！大婚前，大劉東西宮分別現身搶風頭，先有「有錢身痕」的呂麗君出巡，後未坐足月的甘比兩度腳震震現身。及至嘉亨大婚當日，大劉更戲劇性地與呂麗君和好如初，齊到福臨門溫馨午膳。當日1時，大劉母親、妹妹及細劉劉鑾鴻先後抵達福臨門，劉母被問到是晚是否為孫女擺滿月時，即回頭一笑但未予答理。1時半，大劉、呂麗君及愛女盈盈乘七人車抵達，三口樂聚福臨門的場面終戲劇性再次得見。吃至2時半，呂麗君母女及大劉分乘兩車前後腳返回白建時道寓所。
呂麗君接力Shopping
2008年陳凱韻（甘比）為劉鑾雄低調誕下女兒劉秀樺，當時大劉女友呂麗君以「劉太」身份表示：「我同劉生好恭喜甘比」，2008年11月1日下午，傳媒收到以「劉太」身份署名的聲明，共3頁紙的傳真文件分別是2頁英文與1頁中譯本的內容，以「老公」及「Husband」稱呼劉鑾雄，提及「不知道誰是女嬰的父親」質疑甘比女兒身份。未幾劉鑾雄接受傳媒訪問，聲稱以上聲明他全不知情，更以「有錢就身痕」等來形容呂麗君，力斥對方「即使鞠躬一百次」也不能原諒！
大劉兩度扯火贈興
晚上大劉乘車前往Mayfair探甘比，抵閘口時座駕車窗被其中一名守候記者的攝影機撞及，但大劉未有停下，直駛上Mayfair後，隨後折返閘口，大劉憤然下車，表示「我搵人嘅」，並指着撞及其車窗的記者大罵︰「你咩名？你老細教你咁做嘢咩？」隨即着人報警，繼續喝道︰「你好講咩名喇，叫你老細炒你㗎！」該記者報上姓名後，大劉怒氣頓消，吩咐人無須報警。可是返回座駕時又被另一記者撞及，大劉再度發火︰「叫你唔好掂到我啦！乜你哋咁賤，男人做嘢咁X賤！」語畢即悻然登車。
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