56歲李嘉欣曬健身照背肌線條驚人 豪門居家空間意外曝光

56歲李嘉欣日前在社交平台分享居家健身照片，照片中她坐在專業訓練器械上進行背部拉舉動作，露出一副結實立體、零贅肉的背部肌肉線條，令網民嘩然。這位嫁入豪門近18年的「大美人」，用一張照片證明了什麼叫數十年如一日的自律。