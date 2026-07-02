56歲李嘉欣曬健身照背肌線條驚人 豪門居家空間意外曝光
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56歲李嘉欣日前在社交平台分享居家健身照片，照片中她坐在專業訓練器械上進行背部拉舉動作，露出一副結實立體、零贅肉的背部肌肉線條，令網民嘩然。這位嫁入豪門近18年的「大美人」，用一張照片證明了什麼叫數十年如一日的自律。
李嘉欣坐器械拉舉背肌線條震撼全場
從李嘉欣分享的照片可見，她坐在家中健身空間的訓練器械上，雙手緊握把手向上拉舉，一頭金棕色長髮自然垂落，背部肌肉線條清晰可見，肩背輪廓分明，練出一副精緻薄背。她當日以深紫色透紗工字運動背心上陣，背心帶有小鏤空設計，配搭綠色緊身運動褲及白色波鞋，手上更戴上健身手套，整體造型清爽活力之餘不失時尚感。她在帖文中簡單留言「Happy training」，短短兩個英文字背後，是長年累月的汗水與堅持。
豪門闊太居家健身空間設備專業
李嘉欣自2008年下嫁許晉亨後晉身豪門，多年來養尊處優卻從未放鬆對自身體態的要求。從照片中曝光的居家健身空間可見，環境整潔舒適，配備專業級訓練器械，窗台上擺放相框，旁邊還有藍色健身球，既有生活氣息又不失專業感。李嘉欣向來大方自信，不時在社交平台展示其健身成果，而這副經得起時間考驗的完美線條，足見她對自我管理的嚴格程度絕非一般人能及。
56歲凍齡身材背後是長年自律堅持
李嘉欣於1988年奪得港姐冠軍，其後活躍於影壇及娛樂圈，一直以絕美外貌著稱。2008年她與「船王之孫」許晉亨結婚，婚後生活低調奢華，但從未停止運動習慣。多年來她持續進行重量訓練及體態管理，從早年的纖瘦美人蛻變為如今肌肉線條分明的健美狀態，力量感與女性柔美感平衡得恰到好處，完全打破外界對「豪門闊太」只懂嘆世界的刻板印象。
網民大讚背肌驚人直言比後生女更fit
李嘉欣的健身照一出，隨即引來大批網民留言讚嘆。有網民表示「56歲有呢個背肌真係好誇張，好多後生女都練唔到」、「嫁入豪門都咁自律，難怪可以keep到咁靚」。亦有人大讚「肌肉結實但唔會太大舊，比例好靚」、「呢個先叫真正凍齡，唔係靠濾鏡」。不過亦有網民笑言「有錢人嘅健身房都靚過我間屋」，引來一片共鳴。
資料或影片來源：原文刊於新假期