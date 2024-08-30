李嘉欣13歲仔Jayden入讀英國名校暴風式成長 愈大愈靚仔身高直逼阿爸
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現年54歲的李嘉欣（Michele）自從與富商許晉亨結婚並誕下一子後，便淡出娛樂圈，專心相夫教子。她的兒子許建彤（Jayden）現在已經13歲，最近他們一家三口出席了英國頂尖貴族寄宿學校威靈頓公學的新生家長活動，李嘉欣更在社交網站上分享了Jayden的近照。
李嘉欣兒子Jayden 入讀英國頂尖寄宿學校
「大美人」李嘉欣的兒子許建彤（Jayden）今年13歲大，正在英國的威靈頓公學讀書，近日李嘉欣就孖住老公許晉亨飛到當地出席該校的新生家長活動，並曬出囝囝的近照，網民都驚訝發現Jayden已極速發育，身高直逼阿爸許晉亨！
Jayden愈大愈靚仔 完全唔似13歲
照片中Jayden與父親許晉亨一同靠在一輛名車前，戴著黑超的Jayden看起來高大又有型，更暴風式成長身高直逼阿爸，引來網民熱烈討論。許多人留言讚賞他星味十足，並驚訝於他成熟的外表，看起來完全不像一個13歲的少年。
網民猜測李嘉欣最愛是誰
李嘉欣在帖文中留言問：「猜猜M最愛哪一個他？」引來眾多網友的猜測和評論，有網民指：「許生真係愈來愈後生，JM真係愈大愈靚仔！細路仔先做選擇㖭，M係Queen該係倆位都愛啦」、「都是M的最爱」、「both」等，甚至有網民取笑Jayden：「他好難…他找任何女孩都不太可能靚過他媽咪。」
相隔3個月再曝光囝囝近照
可能因為Jayden已大個仔，李嘉欣近月多來已較少分享囝囝的近照，對上一次是在今年5月母親節時，李嘉欣分享了和Jayden的合照集錦，其中最後一張囝囝高過阿媽的照片，就疑似是Jayden的最新近照。更早則是去年底出席除夕倒數派對時，他們一家三口都穿著粉紅色dress code服裝，Jayden站在父母中間，和許晉亨兩父子樣貌十足餅印一樣。
撰文：東方新地圖片來源：微博@李嘉欣Michele、IG@michele_monique_reis、小紅書圖片、新傳媒照片庫