李嘉欣13歲仔Jayden入讀英國名校暴風式成長 愈大愈靚仔身高直逼阿爸

現年54歲的李嘉欣（Michele）自從與富商許晉亨結婚並誕下一子後，便淡出娛樂圈，專心相夫教子。她的兒子許建彤（Jayden）現在已經13歲，最近他們一家三口出席了英國頂尖貴族寄宿學校威靈頓公學的新生家長活動，李嘉欣更在社交網站上分享了Jayden的近照。

