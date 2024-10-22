70歲李國麟行時裝騷被嘲似保安 早前曾飲溫泉水網民嘆賺辛苦錢

現年70歲的前TVB老戲骨李國麟早前曾直接飲用溫泉水，被網民嘆要賺辛苦錢，日前他天現身在深圳舉行的《VOGUE時尚之力盛會》，仲拍片分享當日行Catwalk的造型，但由於影片背景太冷清，再次引起網民熱議。

