70歲李國麟行時裝騷被嘲似保安 早前曾飲溫泉水網民嘆賺辛苦錢
李國麟行Catwalk獲讚keep得好
當日仲有多位名人明星參與活動，包括黎姿（現名馬黎珈而）、陳凱韻（甘比）、何超蓮、劉秀樺、文詠珊、黃智賢等，而李國麟則在日頭現身，獲網民大讚著起西裝依然有型有款，而且沒有肚腩，身形keep得勁好。
不過李國麟在人煙稀少的街頭行Catwalk，顯得格外冷清，有粉絲為他不值，質疑他受到冷待：「為啥很多香港演員安排白天走，業務能力強，不搞緋聞的演員才是最該掙大錢的！」
網民笑李國麟：個款似不請自來
也有不少網民取笑李國麟似現場保安多過似出席活動的明星：「好似商場食蕉巡場」、「係咪人哋搵D人來試場，行show諗多咗啦你」、「人地清咗場之後佢偷入去拍片？」、「睇個款似不請自來」、「好似未開門企喺門口影相咁」、「擺明佢哋自己落個場，影相扮有份啦」、「理得佢人多人少，錢照袋就得」、「個女係英國讀書咁貴，大家體諒吓佢」等。
李國麟直接飲用內地溫泉水 3字形容飲評
李國麟早前到訪江西省宜春市的溫湯鎮，指這裡的溫泉水是全球唯一可以直接飲用的溫泉，他未經過濾或消毒，就在當地一個古老的泉眼，直接用木桶舀水飲用，並稱讚水質「甜甜的」，顯得精神煥發，再次引起了網友的關注和討論。
內地網友：還可以在溫湯體驗一下泡腳文化哦
李國麟的行為讓不少網友擔心他的健康，畢竟露天的水池衛生狀況不明，可能會有健康風險，認為他為直播帶貨等真是去到盡：「辛苦錢唔係咁易賺」、「非常之拼搏」、「努力搵錢供個女係英國讀書」、「70歲都咁搏個女英國學費好貴」、「飲溫泉水揸跑車….真牛」、「好想睇佢飲恆河水」、「緊係搏盡啦 你估學費平」。
然而，也有江西的網友表示支持，他們透露當地居民經常到溫湯鎮打水飲用，並享受當地的泡腳文化「我們本地人也常去溫湯打水喝，還可以在溫湯體驗一下泡腳文化哦。」有些網民就笑言他可以「邊泡邊喝 帶根吸管」
李國麟冧爆曬愛女靚樣 李沅薐顏值爆燈原來ig超多福利！
李國麟愛女李沅薐（Cherie）現年22歲，正在英國學習戲劇。早前趁假期回到家中，與家人一同前往威尼斯度假。她在度假期間驚喜現身爸爸的社交平台，顯示出顯著的顏值提升，獲得了大量網民的讚美和好評。