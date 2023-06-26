樂天女孩｜李多慧加盟威脅一姐林襄地位 「多慧搖」俘虜男粉：被吸乾了
李多慧韓職棒成名逾100萬IG粉絲
現時23歲的李多慧自少學習肚皮舞，更曾在韓國全羅北道的舞蹈比賽中獲得第一名。大約20歲時，李多慧正式以韓國職棒起亞虎啦啦隊員身分出道，首次亮相已經應電眼及甜美笑容俘虜一眾韓國球迷，隨後李多慧更獲得不少好模特兒及綜藝節目的機會，在韓國相當有人氣，其IG現時已經超過100萬。
然而到2022年尾，有指起亞虎應援團團長徐韓國指李多慧爆紅後影響啦啦隊運作，隨後李多慧離開後發展，至2023年李多慧正式加盟台灣中華職棒樂天桃猿啦啦隊。
「多慧搖」惹男粉暴動
日前李多慧現身「辣年糕趴」的首場比賽，當日她更一人大跳同鄉女團「LE SSERAFIM」的《UNFORGIVEN》及《Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife》多首名曲，除了迷人電眼以及甜美笑容之外，她還不斷施展絕技「多慧搖」，令不少網民看過影片後都不禁寫道「隔著螢幕都聞到香味了」、「必須看10遍」、「我的靈氣已經被多慧吸乾了」等等超誇張的留言，超級誇張！難怪李多慧才加盟一幾個月就能夠與一姐林襄齊名！
即睇李多慧其它靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
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