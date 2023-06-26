李多慧

樂天女孩｜李多慧加盟威脅一姐林襄地位 「多慧搖」俘虜男粉：被吸乾了

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近年台灣職業棒球賽的啦啦隊成員紅到嚟香港，當中以台灣中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」中的林襄最為港人認識，早前更加獲TVB邀請參加節目《自然系女子旅行》接受主持林映暉的訪問，加上推出個人寫真以及YouTube頻道，人氣非常旺盛！不過最近就來自韓國的李多慧加入樂天女孩，氣勢如虹更被指威脅林襄一姐地位！

李多慧 2023年正式加入Rakuten Girls行列，是疫情過後首位由韓國到海外發展的啦啦隊成員。
2023年正式加入Rakuten Girls行列，是疫情過後首位由韓國到海外發展的啦啦隊成員。（圖片來源：[email protected]_dahye）

李多慧韓職棒成名逾100萬IG粉絲

現時23歲的李多慧自少學習肚皮舞，更曾在韓國全羅北道的舞蹈比賽中獲得第一名。大約20歲時，李多慧正式以韓國職棒起亞虎啦啦隊員身分出道，首次亮相已經應電眼及甜美笑容俘虜一眾韓國球迷，隨後李多慧更獲得不少好模特兒及綜藝節目的機會，在韓國相當有人氣，其IG現時已經超過100萬。

然而到2022年尾，有指起亞虎應援團團長徐韓國指李多慧爆紅後影響啦啦隊運作，隨後李多慧離開後發展，至2023年李多慧正式加盟台灣中華職棒樂天桃猿啦啦隊。

李多慧樣子甜美。
李多慧樣子甜美。（圖片來源：[email protected]_dahye）
李多慧深受韓國球迷歡迎。
李多慧深受韓國球迷歡迎。（圖片來源：[email protected]_dahye）
李多慧身形姣好。
李多慧身形姣好。（圖片來源：[email protected]_dahye）

「多慧搖」惹男粉暴動

日前李多慧現身「辣年糕趴」的首場比賽，當日她更一人大跳同鄉女團「LE SSERAFIM」的《UNFORGIVEN》及《Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife》多首名曲，除了迷人電眼以及甜美笑容之外，她還不斷施展絕技「多慧搖」，令不少網民看過影片後都不禁寫道「隔著螢幕都聞到香味了」、「必須看10遍」、「我的靈氣已經被多慧吸乾了」等等超誇張的留言，超級誇張！難怪李多慧才加盟一幾個月就能夠與一姐林襄齊名！

即睇李多慧其它靚相：

李多慧僅加盟數個月就大受台灣球迷歡迎！
李多慧僅加盟數個月就大受台灣球迷歡迎！（圖片來源：[email protected]
李多慧 招牌甜美笑容！
招牌甜美笑容！（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_dahye資料或影片來源：[email protected] Girls

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