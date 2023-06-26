樂天女孩｜李多慧加盟威脅一姐林襄地位 「多慧搖」俘虜男粉：被吸乾了

近年台灣職業棒球賽的啦啦隊成員紅到嚟香港，當中以台灣中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」中的林襄最為港人認識，早前更加獲TVB邀請參加節目《自然系女子旅行》接受主持林映暉的訪問，加上推出個人寫真以及YouTube頻道，人氣非常旺盛！不過最近就來自韓國的李多慧加入樂天女孩，氣勢如虹更被指威脅林襄一姐地位！