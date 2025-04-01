前港姐李天縱開心大曬4歲女兒雙語學習成果 公開日讀兩校忙碌行程被批「怪獸家長」

現年38的前港姐李天縱（Lena）與內地導演唐寅結婚已有7年，育有一名女兒Amber。近日李天縱就分享了女兒在比賽中的優異成績，原來為了讓女兒接受良好教育，李天縱為她安排了豐富的學習計劃，包括日讀兩間幼稚園，因此被不少網民狠批她為怪獸家長！