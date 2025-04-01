前港姐李天縱開心大曬4歲女兒雙語學習成果 公開日讀兩校忙碌行程被批「怪獸家長」

最新娛聞
東方新地

廣告

現年38的前港姐李天縱（Lena）與內地導演唐寅結婚已有7年，育有一名女兒Amber。近日李天縱就分享了女兒在比賽中的優異成績，原來為了讓女兒接受良好教育，李天縱為她安排了豐富的學習計劃，包括日讀兩間幼稚園，因此被不少網民狠批她為怪獸家長！
李天縱 Lena是2011年落選港姐，入行已有14年，但之前一直做娛樂新聞台主播，直到近年才開始有機會拍劇。（圖片來源：IG@lenali0310）
Lena是2011年落選港姐，入行已有14年，但之前一直做娛樂新聞台主播，直到近年才開始有機會拍劇。（圖片來源：IG@lenali0310）

李天縱分享教育女兒心得：抓住每一個可以鍛鍊機會

李天縱分享了女兒在普通話朗誦比賽和GESE英語口語證書中的優異表現，顯示出她的教育方法確實有成效。她說：「成長的每一瞬間都值記錄，努力的孩子會發光。」並開心表示：「付出就有收穫」。

李天縱更透露教育Amber的心得：「Amber的英文在家基本是工人哥哥上課跟的，所以工人哥哥知道考的這麼好的時候特別開心，考試內容很簡單，都是基本的，但要看臨場發揮反應的好不好。總之小朋友抓住每一個可以鍛鍊的機會，一定會越來越好。四歲只有一級可以考，如果要跳級一定要等五歲之後考二級和更高的級別。」

李天縱 李天縱分享女兒Amber收到朗誦比賽和普通話水平測試證書後，和校長及老師開心合照。（圖片來源：小紅書@李天縱）
李天縱分享女兒Amber收到朗誦比賽和普通話水平測試證書後，和校長及老師開心合照。（圖片來源：小紅書@李天縱）
李天縱 李天縱又分享女兒參加CCKG運動會的照片，強調女兒在學校過得非常開心。。（圖片來源：小紅書@李天縱）
李天縱又分享女兒參加CCKG運動會的照片，強調女兒在學校過得非常開心。。（圖片來源：小紅書@李天縱）

上、下午分別讀兩間幼稚園

Amber的日常生活，包括上、下午分別在兩間不同的幼稚園學習，上午讀基督堂幼稚園（CCKG），下午則讀創價幼稚園（Soka）。此外，Amber還參加了多種興趣班，如合唱團和鋼琴課程。這種密集的教育安排讓李天縱被網民稱為「虎媽」和「怪獸家長」。

對此李天縱表示，她的做法是為了讓女兒在語言學習上有更好的基礎：「我沒覺得自豪，只是每個家長媽媽選擇的方式方法不同。但其實讀兩家學校真的好普遍，CCKG很多Amber同班同學都是兩家。所以不認可也可以尊重吧。」

李天縱 李天縱為方便女兒就讀兩間不同幼稚園，購入七人車及聘請菲藉司機，穿梭在元朗和九龍塘趕返學。（圖片來源：小紅書@李天縱）
李天縱為方便女兒就讀兩間不同幼稚園，購入七人車及聘請菲藉司機，穿梭在元朗和九龍塘趕返學。（圖片來源：小紅書@李天縱）

為趕返學車內刷牙用餐

李天縱透露，為了節省接送時間，她購買了一輛七人車，每天早上7時半將Amber從元朗的家中接到九龍塘的學校。Amber在車上會完成洗漱和換校服，中午在車內用餐並睡午覺，然後再換上下午校的校服繼續上課。

李天縱解釋，之所以選擇這樣的教育方式，是因為Amber對普通話和廣東話的興趣不高，而英語表現較好。她希望透過雙語教育，讓女兒在語言學習上打下堅實的基礎，並強調女兒在學校表現得非常開心。

李天縱 李天縱對女兒過於緊密的安排，惹來網民直斥她是怪獸家長。（圖片來源：小紅書@李天縱）
李天縱對女兒過於緊密的安排，惹來網民直斥她是怪獸家長。（圖片來源：小紅書@李天縱）
李天縱 李天縱表示自己對女女的學業抱佛系心態，不過就被網民質疑。（圖片來源：小紅書@李天縱）
李天縱表示自己對女女的學業抱佛系心態，不過就被網民質疑。（圖片來源：小紅書@李天縱）

香港出世 阿根廷及北京長大自小學習芭蕾舞

現年38歲的李天縱（Lena）曾改名李松蔓，雖然在香港出世，但小時候已跟隨父母到阿根廷生活，12歲開始到北京讀書，直到在北京電影學院（表演系）及中國傳媒大學（播音系本科）畢業。Lena曾自爆右頸有大腫瘤，但已完成手術切除。

Lena本身係舞林高手，自小在阿根廷生活時已開始學習芭蕾舞，之後在北京讀中學時，改為學習中國舞、民族舞及現代舞等各種舞蹈，2016年她就曾與張秀文、陳煒等在無綫《萬千星輝賀台慶》表演跳肚皮舞。到了2018年Lena才開始學習瑜伽，但因筋骨柔軟，一年時間內已進步神速，並開始挑戰高難度的空中瑜伽。

李天縱 李天縱本人都係「瑜伽達人」，同時喜愛運動，不時在社交平台大晒身穿緊身運動服裝的照片，2021年《失憶24小時》中她就曾飾演江湖大嫂阮夢娜，表演高難度空中瑜伽。（圖片來源：IG@lenali0310）
李天縱本人都係「瑜伽達人」，同時喜愛運動，不時在社交平台大晒身穿緊身運動服裝的照片，2021年《失憶24小時》中她就曾飾演江湖大嫂阮夢娜，表演高難度空中瑜伽。（圖片來源：IG@lenali0310）
李天縱 Lena直言在演藝圈中發展時，從小到大的舞蹈功底真的幫了自己很多。（圖片來源：IG@lenali0310）
Lena直言在演藝圈中發展時，從小到大的舞蹈功底真的幫了自己很多。（圖片來源：IG@lenali0310）
李天縱 在2023年播出的《隱形戰隊》中，李天縱曾飾演恐怖份子古思，同馬國明大打出手，網民都大讚她打得有型又好睇！（圖片來源：TVB）
在2023年播出的《隱形戰隊》中，李天縱曾飾演恐怖份子古思，同馬國明大打出手，網民都大讚她打得有型又好睇！（圖片來源：TVB）
李天縱 除了跳舞和瑜伽外，Lena也以跑步和做Gym來Keep Fit。（圖片來源：IG@lenali0310）
除了跳舞和瑜伽外，Lena也以跑步和做Gym來Keep Fit。（圖片來源：IG@lenali0310）

24歲回流香港選港姐2018年簽約做無綫親生女

大學畢業後Lena於2011年24歲時選擇回流香港參選港姐，落選後她簽約加入無綫，在無綫娛樂新聞台擔任了5年國語主播，並由2014年開始參演劇集，曾在2017年劇集《不懂撒嬌的女人》中飾演「Tyra」一角而受到觀眾注意。

Lena在2018年5月正式簽約做無綫親生女，並在8月改名為「李松蔓」，但在其IG及TVB演員表中，都仍在使用她原本「李天縱」這個名字。Lena直言改名是為了改運：「因為我本身個名太大，又係屬火，而我又太多火，新名就屬金，對我發展會好啲。」

Lena已於2018年嫁予內地導演唐寅，升呢做人妻，Lena表示與唐寅認識已超過二十年，對方是她讀書時的師兄，在結婚約半年前兩人才開始拍拖，最終在家人支持下決定拉埋天窗，並誕下囡囡Amber。

李天縱 參選港姐時Lena身材最Big爆，宣傳時曾坐過羅子溢（原名羅仲謙）車尾。（新圖片來源：新傳媒照片庫）
參選港姐時Lena身材最Big爆，宣傳時曾坐過羅子溢（原名羅仲謙）車尾。（新圖片來源：新傳媒照片庫）
李天縱 不過當時因為身材成為大熱門的Lena，曾被質疑整容及虛報學歷。（圖片來源：新傳媒照片庫）
不過當時因為身材成為大熱門的Lena，曾被質疑整容及虛報學歷。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李天縱 Lena（前右）曾拍過不少劇集，包括與鄧伊婷、吳沚默及劉芷希在劇集 《黃金有罪》中一同扮演舞女。（圖片來源：IG@lenali0310）
Lena（前右）曾拍過不少劇集，包括與鄧伊婷、吳沚默及劉芷希在劇集 《黃金有罪》中一同扮演舞女。（圖片來源：IG@lenali0310）
李天縱 李天縱驕人的身材次次出場都備受關注。（圖片來源：IG@lenali0310）
李天縱驕人的身材次次出場都備受關注。（圖片來源：IG@lenali0310）
李天縱 她亦不時在社交網大派福利，獲得不少網民喜愛。（圖片來源：IG@lenali0310）
她亦不時在社交網大派福利，獲得不少網民喜愛。（圖片來源：IG@lenali0310）
李天縱 （圖片來源：IG@lenali0310）
（圖片來源：IG@lenali0310）
李天縱 （圖片來源：IG@lenali0310）
（圖片來源：IG@lenali0310）
李天縱 （圖片來源：IG@lenali0310）
（圖片來源：IG@lenali0310）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書@李天縱、IG@lenali0310、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 