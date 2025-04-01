前港姐李天縱開心大曬4歲女兒雙語學習成果 公開日讀兩校忙碌行程被批「怪獸家長」
李天縱分享教育女兒心得：抓住每一個可以鍛鍊機會
李天縱分享了女兒在普通話朗誦比賽和GESE英語口語證書中的優異表現，顯示出她的教育方法確實有成效。她說：「成長的每一瞬間都值記錄，努力的孩子會發光。」並開心表示：「付出就有收穫」。
李天縱更透露教育Amber的心得：「Amber的英文在家基本是工人哥哥上課跟的，所以工人哥哥知道考的這麼好的時候特別開心，考試內容很簡單，都是基本的，但要看臨場發揮反應的好不好。總之小朋友抓住每一個可以鍛鍊的機會，一定會越來越好。四歲只有一級可以考，如果要跳級一定要等五歲之後考二級和更高的級別。」
上、下午分別讀兩間幼稚園
Amber的日常生活，包括上、下午分別在兩間不同的幼稚園學習，上午讀基督堂幼稚園（CCKG），下午則讀創價幼稚園（Soka）。此外，Amber還參加了多種興趣班，如合唱團和鋼琴課程。這種密集的教育安排讓李天縱被網民稱為「虎媽」和「怪獸家長」。
對此李天縱表示，她的做法是為了讓女兒在語言學習上有更好的基礎：「我沒覺得自豪，只是每個家長媽媽選擇的方式方法不同。但其實讀兩家學校真的好普遍，CCKG很多Amber同班同學都是兩家。所以不認可也可以尊重吧。」
為趕返學車內刷牙用餐
李天縱透露，為了節省接送時間，她購買了一輛七人車，每天早上7時半將Amber從元朗的家中接到九龍塘的學校。Amber在車上會完成洗漱和換校服，中午在車內用餐並睡午覺，然後再換上下午校的校服繼續上課。
李天縱解釋，之所以選擇這樣的教育方式，是因為Amber對普通話和廣東話的興趣不高，而英語表現較好。她希望透過雙語教育，讓女兒在語言學習上打下堅實的基礎，並強調女兒在學校表現得非常開心。
香港出世 阿根廷及北京長大自小學習芭蕾舞
現年38歲的李天縱（Lena）曾改名李松蔓，雖然在香港出世，但小時候已跟隨父母到阿根廷生活，12歲開始到北京讀書，直到在北京電影學院（表演系）及中國傳媒大學（播音系本科）畢業。Lena曾自爆右頸有大腫瘤，但已完成手術切除。
Lena本身係舞林高手，自小在阿根廷生活時已開始學習芭蕾舞，之後在北京讀中學時，改為學習中國舞、民族舞及現代舞等各種舞蹈，2016年她就曾與張秀文、陳煒等在無綫《萬千星輝賀台慶》表演跳肚皮舞。到了2018年Lena才開始學習瑜伽，但因筋骨柔軟，一年時間內已進步神速，並開始挑戰高難度的空中瑜伽。
24歲回流香港選港姐2018年簽約做無綫親生女
大學畢業後Lena於2011年24歲時選擇回流香港參選港姐，落選後她簽約加入無綫，在無綫娛樂新聞台擔任了5年國語主播，並由2014年開始參演劇集，曾在2017年劇集《不懂撒嬌的女人》中飾演「Tyra」一角而受到觀眾注意。
Lena在2018年5月正式簽約做無綫親生女，並在8月改名為「李松蔓」，但在其IG及TVB演員表中，都仍在使用她原本「李天縱」這個名字。Lena直言改名是為了改運：「因為我本身個名太大，又係屬火，而我又太多火，新名就屬金，對我發展會好啲。」
Lena已於2018年嫁予內地導演唐寅，升呢做人妻，Lena表示與唐寅認識已超過二十年，對方是她讀書時的師兄，在結婚約半年前兩人才開始拍拖，最終在家人支持下決定拉埋天窗，並誕下囡囡Amber。