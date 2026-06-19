李家鼎怒揭長子夫婦8宗罪 被榨乾近200萬積蓄 1件事永遠無法原諒
1. 大新抱教唆鼎爺用信用卡套現十萬全數落袋
李家鼎踢爆大新抱嚴佩鈺（Conny）曾以「冇錢」為由，在旁手把手教導他致電銀行申請信用卡貸款。鼎爺坦言自己從無借貸經驗，Conny卻一邊教他講甚麼、一邊督促他操作，最終成功借出10萬元，款項全數落入李泳漢手中。一個老人家被教唆孭上卡數，鼎爺形容兩公婆「冇羞恥心」。
2. 李泳漢夫婦每月索取逾5萬供養費長達7年
鼎爺直斥李泳漢一家是「啃老族」兼「Claim錢王」，自己淪為「人肉提款機」長達7至8年。每月獨自承擔大仔一家五口至少5萬元開支，包括保險、學費、校巴費、補習費、外傭薪金，甚至連施明尿片費和孩子放學食零食百幾蚊都要實報實銷。長年累月下，鼎爺近200萬積蓄幾乎被榨乾，一度需要借錢度日。
3. 盯上紀念版勞力士得手後再索錶盒想賣貴啲
李泳漢某次故技重施嗌冇錢，見鼎爺拒絕後竟將目光投向其手上佩戴多年、由舊老闆贈送作紀念的勞力士手錶。鼎爺被纏擾得怒火中燒，最終除低手錶交出。食髓知味的李泳漢其後更追索錶盒及「出世紙」，理由是「有出世紙同錶盒賣得貴啲」，連父親唯一值錢家當都不放過。
4. 抹黑弟婦識降頭巫術令施明信以為真
鼎爺透露大新抱Conny自入門後是非不斷，尤其在次子李泳豪認識妻子Agnes後，Conny「狐狸尾巴就出嚟」，不斷講細新抱壞話。Conny更利用施明迷信性格，誣衊Agnes懂得降頭和巫術，令施明一度信以為真、心生恐懼。鼎爺曾為此斥責Conny，後來大家多見幾次面才知根本無此事。
5. 李泳漢撬門闖入弟弟房間搶物打爛招財貓
李泳豪原本與母親施明及兄嫂同住九龍塘，但李泳漢自封「大哥大」，以「順我者生，逆我者亡」態度逼走弟弟。鼎爺踢爆李泳漢夫婦闖入李泳豪房間，見到合眼緣的物品就據為己有，不合眼緣的就打爛，其中一隻招財貓被砸碎，其餘物品則被扔到樓下管理處，再叫鼎爺通知李泳豪自行領取。
6. 行使監護權阻撓父親弟弟探望施明長達九個月
最令鼎爺痛心疾首的是，李泳漢在施明離世前九個月行使監護權，一直阻撓父親和弟弟前往探望。鼎爺曾向傳媒透露被阻撓探望一事，大新抱Conny竟致電破口大罵：「你講咗呢句我就慘喇！」鼎爺反駁「係事實」後，Conny自此與老爺斷交，連靈堂見面都當他透明。
7. 隱瞞施明死訊十天再訛稱索取醫藥費
施明離世後，李泳漢竟隱瞞死訊整整十天，令鼎爺無法與摯愛道別。鼎爺憶述得知消息一刻「成個人痺晒，畫面花晒，好似電視冇咗天線」，最初被告知施明去世兩天，後來才發現已經過了十天。更離譜的是，施明過世後李泳漢仍訛稱需要「醫藥費」繼續向父親伸手攞錢，鼎爺痛心表示：「錢冇咗可以搵返，但隱瞞死訊，真係好難原諒！」
8. 靈堂上當父親透明禁止細新抱入場
施明設靈當日，鼎爺體重僅得120磅，比正常暴跌40磅。他透露李泳漢在靈堂「乜都揸晒莊」，完全當父親隱形，面對面見到都沒有叫過一聲。李泳漢更安排保安攔截細新抱Agnes，禁止她進入靈堂。鼎爺表示當時自己狀態極差、六神無主，事後才得知此事，否則「實郁手，一巴摑過去」。
網民嘩然斥李泳漢夫婦行為令人髮指
鼎爺連番爆料引發網民熱議，不少人對李泳漢夫婦的行為表示震驚和憤怒。有網民留言指「教老人家借信用卡貸款簡直係呃老人家」，亦有人感嘆「81歲老父被榨乾200萬仲要暴瘦40磅，真係睇到心酸」。部分網民更翻出李泳漢早前在印度拜佛失控喊叫的片段，質疑其精神狀態，認為整件事反映李泳漢夫婦長期以來對家人毫無底線。