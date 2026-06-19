李家鼎怒揭長子夫婦8宗罪 被榨乾近200萬積蓄 1件事永遠無法原諒

81歲李家鼎近日接受訪問，痛斥長子李泳漢夫婦多年來榨乾其近200萬積蓄，更公開宣布與長子脫離父子關係。鼎爺逐一數出大仔夫婦連串惡行，由教唆借貸、搶走名錶到隱瞞前妻施明死訊，每一宗都令人震驚，他更直言即使浪子回頭也永不原諒。