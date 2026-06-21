81歲李家鼎憶最難忘父親節 一句話暴露心聲想家人團聚？早前與大仔斷絕關係

81歲李家鼎（鼎爺）近日公開與長子李泳漢決裂，宣布脫離父子關係，家庭風波震驚圈中人。細仔李泳豪為讓父親散心，特意安排高級鐵板燒大餐提早慶祝父親節，席間鼎爺卻道出一段令人鼻酸的九十年代回憶，而那段往事正正涉及兩兄弟齊整的畫面。