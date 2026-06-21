81歲李家鼎憶最難忘父親節 一句話暴露心聲想家人團聚？早前與大仔斷絕關係
鼎爺回憶九十年代西貢舊居為兩子下廚
李泳豪近日在其YouTube頻道上載影片，片中帶同父親李家鼎到高級日本餐廳享用鐵板燒大餐。面對裝滿大龍蝦、鮮活鮑魚等豪華海鮮的木桶，鼎爺終於展露歡顏。被問及人生中最難忘的父親節是哪一年，鼎爺眼神流露懷念，緩緩說道：「最難忘是一九九幾年那時，你兩兄弟一起去西貢，蒸魚、炒蟹給你們吃的那一次。」他更清楚記得那場家庭聚餐是在孟公屋舊居，而非天台。那碟親手蒸的魚、那盤鑊氣十足的炒蟹，承載著當年一家人共享天倫的珍貴時光。
李泳豪感恩反哺帶父親重溫日本菜回憶
李泳豪在片中感性表示：「小時候，人生第一次吃日本菜，是你跟媽媽帶我去的，在『水車屋』。從那時就開始喜歡上日本菜，現在我大了，換我帶你來吃鐵板燒。」這番充滿反哺之恩的說話，令這頓父親節大餐不僅是味蕾享受，更是兩父子感情深厚的印證。李泳豪亦憶起有一年鼎爺特地飛往美國洛杉磯探望他，對於甚少搭長途飛機的鼎爺來說，那是一趟長達14小時的辛勞旅程，當時鼎爺帶他去買牛仔靴、觀賞中世紀騎士表演，這些片段至今仍是他心中最珍貴的寶物。
李家鼎早前公開批評長子宣布斷絕關係
鼎爺這番感性剖白在此刻聽來格外令人百感交集。事關他早前在專訪中罕有動怒，公開批評長子李泳漢，更心痛宣布與其脫離父子關係。在與長子決裂、家庭風波鬧得沸沸揚揚的當下，鼎爺口中最難忘的父親節回憶，偏偏是「兩兄弟齊整」的畫面。當李泳豪聽到父親的答案後，也若有所思地呆了數秒，隨後才回應：「哦，舊年都有呀，之前又食韓燒，又去過鋸扒。」父子之間的默契與體諒，在鏡頭前表露無遺。
網民感嘆鼎爺最掛念兩子齊整的日子
影片曝光後隨即引起網民熱議，不少人被鼎爺的回憶觸動。有網民留言「鼎爺最難忘嗰次係兩個仔齊人，聽到真係心酸」，亦有人感嘆「做老竇嘅永遠都想一家齊齊整整，可惜事與願違」。部分網民讚賞李泳豪的孝心，表示「起碼仲有個仔咁貼心陪佢過節」，同時亦有人對李泳漢的缺席感到惋惜，認為家家有本難念的經，希望父子終有和好的一天。