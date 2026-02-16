李尚正4大經典搞笑角色 用呢招征服星爺 與妹頭合作成就皇牌節目

「HOY TV一哥」李尚正入行超過20年，搞笑實力早已獲得業界認可！今年亦有份參演賀歲片《金多寶》，大放笑彈！回顧他的演藝路，原來每個爆笑角色背後都有不為人知的奮鬥故事，而他征服周星馳的秘密武器竟然是⋯⋯