港姐冠軍陳詠詩火辣照流出硬撼網民負評 友誼小姐李尹嫣表態：呢世都唔會影呢啲相

應屆港姐冠軍陳詠詩、亞軍施宇琪、季軍袁文靜，以及最上鏡小姐及友誼小姐李尹嫣，與上屆冠軍倪樂琳到沙田出席活動接受后冠及珠寶等獎品。今屆港姐冠軍陳詠詩早前因火辣照片流出，而瞬間引爆網上熱議，陳詠詩首度正面回應爭議，更直言「就係想做一個現代女性」，態度相當強硬。