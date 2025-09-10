港姐冠軍陳詠詩火辣照流出硬撼網民負評 友誼小姐李尹嫣表態：呢世都唔會影呢啲相
陳詠詩硬撼負評 堅持現代女性立場
面對網上負評，陳詠詩在出席活動時接受訪問，態度相當從容淡定。她表示選港姐後已不再理會外界評論，更直言「我哋想做香港小姐，就係想做一個現代嘅女性，現代女性都鍾意陽光與海灘」。她承認與30年前的港姐確實很不同，直言「我都明白係保守啲。」但強調自己沒有問題。對於有否被公司要求不再發布性感照片，她笑言公司什麼都沒說，而相關照片是很久之前發布的舊照。
同屆港姐李尹嫣表態 呢世都唔會影呢啲相
有趣的是，同屆港姐「最上鏡小姐」李尹嫣在同一場合被問及此事時，態度卻截然不同。她坦言支持陳詠詩的選擇，認為「佢自己影啲相，佢覺得冇問題，我哋都覺得都冇問題」，但強調如果是自己，「我諗呢世都唔會影呢啲相」，更笑說家人都說「呢一世都唔會再見到我會再擺3點式號相，只能喺港姐呢度先揾到」。李尹嫣的保守派立場與陳詠詩的現代女性主張形成鮮明對比。
陳詠詩是非纏身 泳池激吻照流出惹爭議
現年25歲的陳詠詩自參選以來一直被視為大熱門，最終亦不負眾望奪冠。她除了樣貌出眾，更被指文武雙全，學歷高兼家底豐厚，其曾祖父陳瑞祺是本港知名的慈善家。然而，正所謂人紅是非多，陳詠詩當選後不久，網上即瘋傳她與男友在泳池的火辣親密照，相中兩人不但緊緊相擁，更有水中激吻的畫面，作風相當豪放，引起網民熱議。
陳詠詩首度開腔 直認拍拖兼自爆刪相原因
陳詠詩尖沙咀出席活動時，首度正面回應戀情曝光。她表現從容，直言分享照片是「光明正大」的行為，並解釋在紐約讀書的文化與香港不同，回到香港後不希望隱瞞感情狀況，更霸氣表示：「若果當初想隱瞞就不會選擇分享。」對於歷屆港姐冠軍似乎都難逃「分手魔咒」，她坦言有聽過此說法，但會抱持順其自然的態度，目前對感情狀況並不擔心。此外，當被問到為何刪除社交平台上的性感照片時，她承認是自己的決定，希望能夠「保持神秘」，並認為香港文化有所不同，此舉並非受到公司壓力或刻意隱瞞過去。
少女時代大尺度靚相逐張睇！
陳詠詩在參選前將IG 部份舊相下架，但由於2018年中學畢業赴美升學前曾接受不少媒體訪問，這輯由她提供給媒體的少女時代靚相，目前仍廣為流傳，當時的Stacey剛剛二十出頭，已經獲得兩屆中國香港體操總會頒發「傑出運動員」獎項。