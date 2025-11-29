大埔宏福苑五級火｜媒體回顧玄學家年初預測 網民狠批要求正視人禍呼籲勿抽水

大埔宏福苑發生五級大火，造成多人傷亡的慘劇震撼全港。事件發生後，有媒體翻查玄學家李居明年初的預言，發現他曾預告11月會有大災難及火災，連同李丞責、七師傅等多位玄學家的相關預測一併曝光。然而此舉卻引來網民狠批，認為在災難發生後才翻舊帳是「馬後砲」行為，更有人質疑宏福苑事件根本是可避免的人禍，不應訴諸玄學解釋。