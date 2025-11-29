大埔宏福苑五級火｜媒體回顧玄學家年初預測 網民狠批要求正視人禍呼籲勿抽水
李居明年初預言「11月大災難」網民譏笑：阿媽係女人
李居明今年4月曾公開表示「其實係9月之後先至大鑊，唔係7月」，並特別強調11月最嚴重，同時預告會有大火災。他當時解釋「未來土星逆轉最快到九月一日，之後海王星逆轉於十月廿三日，天王星逆轉於十一月八日，這才是今年最大災難之期」，認為下半年才是今年的大凶兆之期。不少網民卻指出，11月天氣乾燥，香港在這時間發生多宗火災並不離奇，而且背後更可能涉及規管問題，無論是最近期的利舞台廣場外牆著火、九龍灣啟晴邨、大角咀工廈發泡膠儲存倉、元朗南坑排貨櫃場、上水丙崗村鐵皮屋等事件，即使時間吻合也不宜訴諸玄學。
李丞責七師傅同樣提及火災預警
除了李居明外，李丞責、七師傅亦曾在年初不同新春活動被問及今年運情時，均指會比較多航空事故、火災，提醒大家要小心。其中七師傅更多次強調「香港會有火災，大家出入要睇清楚有冇火種留低，安全意識要增強」。這些玄學家的預測在大埔宏福苑五級火發生後被本地報章重新翻出，引起廣泛討論。
網民狠批「神棍」抽水行為
然而，當某媒體在災難發生後翻查玄學家預言的做法，卻惹來網民狠批妖言惑眾。不少網民認為這是可避免的人禍，不應訴諸玄學解釋。有網民留言：「11月天氣乾燥，好多時都會發生火災；咁我都預言七月八月會有超強颱風！」、「呢個月份天氣干燥，邊一年11月無火災」，質疑預測的準確性。更有網民直斥「神棍好識搵機會抽水」、「預測到又唔阻止，咁係唔係即係幫兇？」，認為在災難發生後才提及預言是不當行為。
質疑聲音指責馬後砲炒作
網民普遍認為玄學家的預測過於籠統，任何時候都可以套用。有留言指「（有災難）三個字任佢演繹，不用理！唔識就永遠馬後砲。識既永遠不用出聲」、「我反而想知邊個師傅無預言過。。9運火旺個個都識講」。更有網民批評媒體在此時翻查預言是不合適的做法，留言「唔好呢個時候post 呢啲所謂風水神學出嚟吸睛，根本就係向人家傷口上灑鹽！」另外亦有網民以常識角度分析「其實11-12月入冬，天氣乾燥，個個都知架！」認為這些預測並非什麼神奇預言，只是基於常理的推測。