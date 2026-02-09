Gin Lee尾場炎明熹任嘉賓 激讚Gigi「大個女」私下一舉動盡顯暖心師徒情

李幸倪（Gin Lee）一連兩場紅館演唱會圓滿落幕，但背後的辛酸故事卻令人心疼！這位實力派女歌手在慶功訪問中首度爆出驚人內幕，原來為了呈現完美舞台效果，她竟然練到患上嚴重「媽媽手」，痛到連最基本的蓋被子動作都做不到，更要挑戰重達40磅的性感戰衣！而她與炎明熹的暖心師徒情，更是全場最溫馨的亮點。