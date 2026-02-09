Gin Lee尾場炎明熹任嘉賓 激讚Gigi「大個女」私下一舉動盡顯暖心師徒情
李幸倪（Gin Lee）一連兩場紅館演唱會圓滿落幕，但背後的辛酸故事卻令人心疼！這位實力派女歌手在慶功訪問中首度爆出驚人內幕，原來為了呈現完美舞台效果，她竟然練到患上嚴重「媽媽手」，痛到連最基本的蓋被子動作都做不到，更要挑戰重達40磅的性感戰衣！而她與炎明熹的暖心師徒情，更是全場最溫馨的亮點。
炎明熹嘉賓合唱獲盛讚 師徒情深定期關心
談及嘉賓炎明熹（Gigi）靚聲合唱《一加一》，Gin Lee言語間充滿寵溺：「感覺她長大了、淡定了，唱歌也更厲害了。」她透露兩人性格相似，都是不輕易示弱的人，因此會定期透過訊息關心炎明熹，盡顯溫暖姐姐的一面。這種暖心的師徒情令不少網民大讚，紛紛留言「Gin Lee真係好錫Gigi」、「師父徒弟感情咁好真係好感動」。
Gin Lee練舞過度患媽媽手 痛到無法自行蓋被
為了這次演唱會，Gin Lee在過去半年進入高度戒備狀態，加入了大量高難度舞蹈動作。她透露每天回家都要拉筋、針灸，甚至在排舞期間患上了嚴重的「媽媽手」（狹窄性腱鞘炎）。「有一天睡覺，我發現自己完全無法發力去蓋被子，那種痛楚是動彈不得的，非常害怕。」Gin Lee憶述當時的情況，聲稱由於習慣左手拿咪高峰，所有發力與舞蹈大動作都集中在右手，導致肌肉過勞。不過她亦笑言家中的貓咪成了最大動力，每晚回家訴苦後便能療癒身心。
40磅戰衣險令心口痛 突破怕羞心理挑戰性感極限
除了身體痛楚，服裝亦是一大挑戰。其中一套鑲滿珠寶的紅色晚裝重達40磅，令Gin Lee穿上時一度感到心口隱隱作痛，最終需要監製緊急「減珠」才過關。更令人意外的是，平時游泳連三點式都怕醜不敢穿的Gin Lee，這次為了藝術效果竟然挑戰性感極限。她透露開騷前曾幫父母「打底」：「我跟媽媽說衣服很性感，讓他們有心理準備。幸好媽媽心態開放，看完後更傳訊息說Proud of you。」
網民大讚敬業精神 盼早日康復
演唱會結束後，網民得知Gin Lee的辛酸經歷後紛紛留言支持：「為咗演出咁拼命，真係好敬業」、「希望Gin Lee快啲好返，身體最重要」、「睇到都心疼，但舞台效果真係好震撼」。不少粉絲更表示被她的專業精神深深感動，認為這次演唱會絕對值回票價。
圖片來源：YouTube@Viu1HK、IG@ginleeginlee資料或影片來源：原文刊於新假期