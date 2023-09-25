39歲李彩華「美貌」再升級 新樣膠味濃 原圖嚇親網民
疑似再「進廠」膠到唔自然
李彩華近日在社交平台分享了多張參與深圳時裝周的照片，張張看起來樣貌十分精緻，但是相比起以前清純靈動的樣子，現在李彩華的樣子卻多了幾分「膠味」！未知是因為照片過度精修，還是再「進廠」造成，網民的留言是清一色的負評：「又係個啲唔肯認老打botox打到膠面既女偽人」、「硬膠到唔同樣」。甚至更有網民搞笑稱：「李彩華小背心都自然過佢」。
原圖流出嚇親網民
而從現場流出的照片中，李彩華的樣子與社交平台上的差別更大，不但妝容顯老，皮膚狀態亦極差！而且李彩華的面部表情頗為僵硬，無論是抓拍還是合照，都透着一股「膠味」，不禁令人懷疑「美貌」再升級的傳言。網民對於李彩華的原圖更是毫不留情，直指：「X你！唔加慎入！」、「鬼呀……嚇到個心都離一離」、「搞到好似拍緊啲妖魔片咁」。
網民慨嘆清純靈動樣不復再
年輕時的Rain可以説是「少男殺手」，更憑着清純靈動的外貌獲封為繼張柏芝和李嘉欣之後的「玉女派」掌門人！因此對於Rain的「美貌」再升級，不少網民感慨道：「明明好地地點解要整呢樣整果樣結果返唔到轉頭」、「以前好靚好清純，依家真係不了」。
39歲李彩華「真面目」被出賣 網民質疑再進化驚變「佛地魔」
歌手出身的李彩華（Rain）自16歲入行，至今已有23年，香港人可說「由細睇到佢大」，不過近年李彩華主力在內地發展，除了去年播出的劇集《家族榮耀》外，大家都只能在社交網欣賞她的近況，但日前李彩華竟被化妝師「出賣」其參加內地節目新造型，引來不少網民指她與以前的樣貌判若兩人，疑似再進化！
李彩華新Look惹「加工」疑雲
李彩華近日正參加內地真人《乘風2023》（前名《乘風破浪的姐姐》第4季），節目中她一對長腿受到不少網民讚賞，不過李彩華出道以來容貌都被指不斷進化，日前其化妝師在社交網曬出其新造型，令李彩華的樣貌再惹來「加工」疑雲。
被指鼻翼超窄似「佛地魔」
今次化妝師又拍片又影相，可說多角度和網民分享李彩華的新Look，不過網民就驚訝指出李彩嬅的臉形變得又尖又長，眼睛奇大，鼻翼又超窄，同以往的樣貌判若兩人，更有網民指她撞樣「佛地魔」！
《家族榮耀》流產妝冇得P圖出事 重妝似男扮女裝
去年在無綫播出的劇集《家族榮耀》中，李彩華飾演三家嫂賈洛儀，在高清拍攝下冇得P圖的情況下，網民的焦點都落在李彩華的妝容上，其中一幕流產入院的戲份，李彩華更被指變晒樣，成個「流產妝」十分迫真！網民更講到她每次出場都極重妝，好似「男扮女裝」一樣，有網民笑指她得罪化妝師，令她個樣未到40歲已經面目全非。
李彩華曾被網民認錯係薛凱琪
39歲的李彩華與富商閃婚閃離婚後，繼續主力在內地專注工作賺錢，不時在社交平台分享自己近況，每張大頭相都是尖尖的白皙臉、高挺筆直的鼻樑、深邃五官猶如混血兒，由於她的打扮及妝容都與過往有很大分別。有網民就指李彩華現時個樣靚到認不出：「呢位鬼妹邊位？」、「差啲認唔出」、「我以為是薛凱琪⋯⋯」等等。
影相拍片誤關美顏掣顯老
無論影相抑或拍片，李彩華都一定要P圖、開美顏濾鏡，直播都不例外，李彩華直播時明顯地開了美顏功能，五官相當精緻，皮膚白裡透紅零瑕疵。不過就在直播快將結束前，李彩華曾不小心關掉了美顏功能，令真面目盡露人前，網民指她狀態差到似老了十歲般，令不少網友感驚嚇。
李彩華Po素顏反擊
被網民話面目全非的李彩華，曾上傳落妝素顏片反擊網民，力證自己純天然沒有變樣，已經38歲的她保養得宜，肌膚依然白滑，身材也是非常火辣。不過睇番初出道超清純的李彩華，她在2000年以模特兒身份加入娛樂圈，之後又成為歌手推出過多張唱片，又有拍電視劇及電影，當時她的樣貌也較清純，屬眼大大面尖尖的美人胚子。
閃婚閃離後繼續富婆生活
事業方面李彩華雖然在內地發展不錯，可惜感情路卻不平坦，在2019李彩華宣佈與拍拖半年的內地富商男友黃彥書（Eric Huang）閃婚，曾計畫會生兒育女組織一個幸福家庭，後來因為聚少離多，兩人長時間未能見面而情變，2020年無奈結束19個月的婚姻。
保守估計擁2億身家
李彩華在2011年回到內地拍劇《回家的誘惑》後，在內地打響名堂而人氣急升，紅足十幾年，在內地吸金力強勁。目前在上海租住逾10萬人民幣租金的千呎豪宅，同時又有投資房地產，至今手持12個物業，遍佈香港、澳洲、英國及泰國等地，估計身家超過2億，是個隱形富婆。
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