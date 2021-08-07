無綫搵李思捷救亡主持綜藝節目 網民疑問：搵10大乞人憎藝人銅牌回巢有咩意義？
文：東方新地 ｜圖：東方新地
TVB成功洽購版權製作香港版本《思家大戰》，由李思捷擔任主持，每集將會邀請兩隊星級嘉賓作賽，提問一連串與生活息息相關的問題，抽樣向100位市民作街訪，民調結果將會依照得票票數的排行顯示在民調排行榜上。參賽隊伍必須在限時內回答問題，競猜民調結果，得分最高的隊伍將會進入「終極開口中（Fast Money）」環節，爭奪終極大獎！
無綫搵李思捷回巢主持《思家大戰》，可惜網民唔多buy，直指無綫唔清楚觀眾口味，搵來有「10大最乞人憎TBB藝人」第三位的李思捷來主持。
「真正」星級家庭類
據知嘉賓陣容再次玩大堆頭，星級家庭組將會有薛家燕與家人、林盛斌與家人、王敏德與家人、蘇志威與家人、商天娥與家人、王祖藍與家人、羅樂林與家人。
「劇組／節目／電影／樂壇」 組合類
《聲夢傳奇》組合、 公公組合（黎耀祥、蕭正楠、曹永廉）、《愛．回家》組合、《七公主》組合等
圈中閨密兄弟班
胡說八道成員（胡定欣、姚子羚、黃智雯）、SÏXTERS成員（蔡思貝、賴慰玲、何雁詩）、電單車群組（森美、張振朗、黃祥興）、Crazy Runner成員（陳山聰、胡諾言、袁偉豪）
「10大最乞人憎TBB藝人」選舉第3位李思捷
李思捷形象一向花弗，被指食女無數，負面新聞不少，早年喺討論區有個「我厭惡的十大無綫男女藝人」投票，李思捷更成功入圍第三！原來李思捷曾經同黃心穎傳過緋聞，姣婆遇著脂粉客，溝女王李思捷緋聞好多，但佢都仲好有性格咁話：「係人都溝女，唔溝女才是乖仔？我覺得很荒謬，畀女溝又被人罵，溝女又畀人罵，不如孤單一個就最乖？我覺得好無聊。」
李思捷黃心穎緋聞
2015年李思捷因拍攝《以和為貴》而與黃心穎傳出緋聞，當年兩人被指秘密撻著後，黃心穎被斷正上李思捷屋企短敍，登上雜誌封面，後來事件瘋傳，李思捷接受本刊訪問時，直斥有人自己向傳媒爆料， 自我製造緋聞兼自我提升知名度！
李思捷問黃心穎：「How much？」
2016年黃心穎擔任李思捷在馬來西亞舉辦的《全場high爆棟篤演唱會》嘉賓，佢一上台就被李思捷語帶雙關以英語問：「How much？」黃心穎當時窒一窒，之後回敬一句「I am priceless!（我是無價的！）」，妙問妙答，好有火花！李思捷其後在訪問時提到的「15 minutes of fame」，講緊邊個就真係得佢同個當事人先知啦！
李思捷 演唱會當同觀眾開party
李思捷曾接受本刊訪問時，罕有地正面回應經常被影到有女埋身的新聞。李思捷在訪問中直斥一啲借佢上位的女仔係「戇居」！唔知佢係講緊邊個呢？
李思捷：點會唔去識女啫
形象向來花弗的李思捷，從來都唔驚惹緋聞，佢大方表示：「有女埋身我真係唔驚，我點都要同女士吃喝玩樂㗎啦！」李思捷補充指如果自己全部friend都係男仔，講都冇人信啦，不如大大方方認咗佢：「我幾十歲啦，點會唔出去識女啫，一定出去識女㗎！」
李思捷直斥爆料博上位戇居
提到之前不時被影到有女仔上李思捷屋企，而且斷到正一正，問他覺唔覺得係畀人利用？李思捷直言：「利用我嗰啲，我哋叫15 minutes of fame，係最戇居嘅一樣嘢，得嗰十五分鐘嘅啫，之後嗰幾十年，我真係唔知佢點過。如果佢識諗，識勤力啲、努力啲，唔止十五分鐘㗎！」（註：15 minutes of fame，指某人在媒體上製造的宣傳效果，轉眼即逝的知名度。）李思捷繼續講：「你入呢個圈係為十五分鐘嘅，好，我畀你，下次唔見你咋嘛！但係唔係喎，呢個朋友做得過、呢條女媾得過，咁就唔同嘞，分分鐘係Forever & Ever嘞！」暗指嗰啲為自己製造知名度的人愚蠢又無遠見，以後無朋友做！
網民票選「10大最乞人憎TVB藝人」
第10位「暖男」王浩信
王浩信愈來愈紅，憑《不懂撒嬌的女人》「Saving」成新一代暖男，並兩度成為視帝，事業如日中天，近幾年佢嘅緋聞冇停過，黃心穎、蔡思貝、江嘉敏都係緋聞女友。同靚老婆陳自瑤屢傳離婚，令暖男形象插水﹗
第9位 巨聲幫林師傑
出自巨聲幫嘅林師傑入行初緋聞多多，舊愛鄧穎芝都暗寸佢多囡囡，所以網民對佢嘅觀感都嘛嘛哋！和舊愛鄧穎芝拍拖期間，有傳女方曾當場目擊林師傑同𡃁模Gwen在車內「激戰」，女方即時喊住走人！而林師傑隨後亦有上傳IG同微博借劇集角色名自嘲：「上官飛，你今天又得罪了誰被打了…」！林師傑現已同歐陽巧瑩結婚， 唔知成為人夫後大家對佢又會唔會多番啲好感呢？
第8位 拳擊達人崔建邦
崔建邦歷年傳過多次緋聞，上年與林珊珊細女李怡(野人)分手後，最近被傳與52歲的陳雅倫「撻著」。不過最令觀眾討厭的是當年被爆打女朋友，網民都成日話佢係賤男，所以多負評係正常嘅。近年已洗底成功，早前為無綫明星運動員訓練藝員做拳手上擂台。
第7位 無處不在黃翠如
黃翠如都榜上有名，有網民話，因為大台谷佢谷得太勁，差唔多套套劇集都見到佢，演技麻麻嘅佢永遠都係一號表情，真係睇到唔想睇！ 在2012年投身TVB後，同年7月開始拍攝劇集，透過《師父·明白了》擔正做第一女主角，隨後在《愛我請留言》中再度擔正第一女主角，並獲得「飛躍進步女藝員」獎項，不過網民就對呢個結果唔係幾受落啦！亦有網民指翠如拍劇以來都係得一個表情，睇到都厭﹗
第6位 偽毒食女 吳業坤
坤哥畀網民嘅形象係傻吓傻吓，但後來佢被傳背住前緋聞女友Super girl成員Aka識女仔，感情生活好亂，被好多人都話佢係「扮傻扮被動」嘅「偽毒」。早前吳業坤公開冧有「國民初戀」之稱的《聲夢》學員姚焯菲（Chantel），被網民鬧爆似癡漢﹗近日吳業坤到東京採訪奧運訪問賽艇選手洪詠甄 ，因唔尊重香港運動員而被狠批。
第5位 何雁詩疑似小三
出身自巨聲幫嘅何雁詩雖然已離巢，但曾被指介入鄭俊弘同未婚妻，做小三！之後鄭俊弘與何雁詩突然十指緊扣現身機場，高調承認戀情，令到好多網民都反晒白眼！最後何雁詩和鄭俊弘結埋婚，不時高調晒恩愛，未知外界對其形象有否改觀﹗
第4位 鄭俊弘變賤男
鄭俊弘乖乖仔鄭俊弘被爆出搭上何雁詩，封佢為「世紀賤男」。仲有傳佢因為呢件事，態度欠佳，令原本佢喺《逆緣》所演角色，最後被陳家樂取代！
第2位 荷蘭叻陳百祥
叻哥陳百祥經常公開講自己嘅睇法，鑊鑊都語出驚人。佢寸寸貢嘅口氣都令唔少網民覺得反感！
第1位 楊明屢犯事
楊明入行近20年，未坐過監，不過案底、社會服務令、罰款、停牌、守行為通通試齊，負面新聞不斷﹗2020年8月山頂馬己仙峽道發生交通意外，被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」3項罪名，今年3月推翻之前認罪後，在8月31日續審，作為有案底藝人，竟再受無綫力捧屢次飾演警察，近月突然低調，但形象插晒水﹗