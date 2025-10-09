「溝女王」李思捷自爆戀情 與「嫩版劉佩玥」女友秘戀逾10年 公開婚姻觀

51歲「溝女王」李思捷曾經被指生活風流，女伴不少，近日罕有地剖白感情世界，震撼透露與圈外女友已穩定交往超過十年！昔日緋聞不絕的他，如今搖身一變成為住家男，更在訪問中甜蜜激讚女友。究竟這位神秘女友是誰，能讓情場浪子收心養性，而他們之間又有著怎樣的相處共識？