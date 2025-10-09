「溝女王」李思捷自爆戀情 與「嫩版劉佩玥」女友秘戀逾10年 公開婚姻觀
李思捷訪問罕有放閃 激讚女友靚到不得了
日前李思捷接受資深傳媒人汪曼玲的網上節目訪問，一改以往對感情事低調的作風，罕有地大談與圈外女友的十年情。談及女友，李思捷臉上洋溢著甜蜜的笑容，毫不吝嗇地激讚對方「靚到不得了」！他更詳細形容女友又高又漂亮，而且心地善良，非常關心朋友且從不計較。正是這些優點，徹底改變了昔日愛夜蒲的他，讓他感嘆現在更享受留在家中與女友品嚐紅酒、促膝長談的簡單快樂，直言「原來世間上有更開心的事」。
李思捷親解不婚之謎 承諾女友想嫁即娶
在訪問中，李思捷坦言與女友早已昇華為家人般的親密關係，並已達成「不婚」的共識，笑言兩人之間只欠一紙婚書。不過，他隨即補充這份共識並非絕對，對女友充滿尊重與愛意的他承諾，只要女友有一天想結婚，他會毫不猶豫地答應。這番話足見他對這段感情的認真與投入，他更表示自己並不抗拒生小朋友，為兩人的未來留下了無限可能性，打破了外界對他「不願安定」的印象。
回顧七年前戀情曝光 嫩版劉佩玥早已融入家中
李思捷過往情史豐富，曾有「溝女王」之稱，與萬綺雯、黃心穎等多位女星傳出緋聞。然而，早在2018年，他便被傳媒拍到與一名貌似「嫩版劉佩玥」的女子出雙入對，當時報導指女方比他年輕20歲，兩人已發展至同居試婚階段。面對傳聞，李思捷當時僅半開玩笑地回應「等我派帖啦！」。據悉，這位女友當時已深得李媽媽歡心，曾被拍到細心照顧未來奶奶，可見她早已成功融入李家，為這段超過十年的穩定關係埋下伏筆。
網民驚訝浪子泊岸 祝福李思捷覓得真愛
李思捷罕有地公開認愛並分享十年情，消息一出隨即引起網民熱議。不少網友對昔日的「溝女王」如今變成專一的「住家男」感到相當驚訝，紛紛留言表示祝福。有網民表示：「估唔到思捷咁長情，十年真係唔簡單，祝福！」亦有人大讚其女友：「個女仔一定好好，先可以令浪子回頭！」更有不少人對這位神秘女友的廬山真面目感到好奇，留言道：「好想睇下女朋友個樣係咪真係靚到不得了！」
盤點李思捷豐富情史
李思捷過往情史豐富，曾有「溝女王」之稱，曾與多位女星傳出緋聞。
王寶葆
2009年李思捷與美味天使「春卷」王寶葆開始拍拖，雖然春卷曾視他為結婚對象，但男方多次被指與異性密會，最後2013年宣布結束四年情。
萬綺雯
2014年李思捷與萬綺雯曾合作過劇集《八卦神探》，當時有傳媒影到兩人在雨中漫步，由李思捷擔遮還在街頭互咀，已婚的萬綺雯對傳聞避重就輕。同年底，兩人繼續為劇集《八卦神探》宣傳。
黃心穎
2014年與李思捷拍劇集《以和為貴》時傳緋聞，更被指暗撻三個月。當時有傳媒影到黃心穎上了李思捷的七人車，司機載往李思捷屋企短敍。
李思蓓
當時在李思捷與春卷拍拖之時，被傳媒發現與李思蓓在一間日本食肆食足五小時飯，由六點食到十一點，之後再轉場去酒吧坐VIP房，離開時有風度地為李思蓓掃背。