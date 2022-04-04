李施嬅猛料未婚夫車崇健曝光 城城發哥御用健身教練 家底厚擁過千萬物業

李施嬅前年忽然在社交網晒出兩張戴著巨型鑽戒的相片，宣布自己即將結婚的喜訊。李施嬅由拍拖到訂婚都把男友收得咁密，只表示對方是圈外人想低調，日前李施嬅由加國返港完成隔離，即急不及待見未婚夫，因而令男方身份曝光。原來李施嬅的真命天子大有來頭，他是周潤發與郭富城的健身教練車崇健（Anson Cha），Anson唔止家底豐厚，名下仲有過千萬物業，李施嬅果然無寶不落。至於未婚夫Anson被指是網上紅人Brian Cha(車志健)胞弟，李施嬅回應時並未有否認，不過就唔想多講未婚夫的私事。