李施嬅猛料未婚夫車崇健曝光 城城發哥御用健身教練 家底厚擁過千萬物業
李施嬅秘密返港
現年41歲的李施嬅一直不肯公開真命天子身份，上月晒巨鑽宣布訂婚，她以未來老公是圈外人為由，堅拒透露對方底細，只稱呼另一半做「C君」。原來其未婚夫大有來頭，日前李施嬅完成工作後秘密由加國返港，為避開傳媒追訪，刻意相隔數日才在社交網上載坐飛機的照片，待完成隔離，即火速相約未婚夫見面，食飯後一齊離開，未婚夫被認出是星級健身教練車崇健（Anson Cha）。
李施嬅刻意避忌
日前李施嬅完成隔離後，獨自駕車離開香港仔寓所去天后食飯，而Anson早已站在門外等候，可能分開了一段時間，李施嬅一見男方已非常冧，不過二人依然保持距離甚為避忌。飯後離開時男方全程對李施嬅照顧有加，李施嬅亦忍不住甜笑，二人各自駕車同駛往香港仔李施嬅屋企的方向。李施嬅事後得知未婚夫Anson身份曝光，大方承認拍拖已三年，對於他的健身教練身份，李施嬅笑言Anson冇train過她，他們是由朋友介紹認識，表示對方始終是圈外人，想給他多點私隱，而且Anson份人好低調，李施嬅話唔想影響到佢，最後更大讚Anson好有風度。
李施嬅未婚夫體力驚人
據知施嬅的未婚夫Anson是圈中出名的星級私人健身教練，周潤發 (發哥) 與郭富城都找他一對一私人操練，他多年來幫助多位巨星減肥、操肌，除了發哥與郭富城，還有楊千嬅、吳鎮宇以及關智斌等。Anson除了經常與發哥一起跑山，更會陪同發哥出埠開工，貼身跟隨進行訓練。Anson周身肌肉發達，更是籃球發燒友，見他不時飛起外國睇NBA，又與明星球員合照，幾乎所有運動都專長，體力驚人。
李施嬅總算釣到金龜
原來Anson唔止家底豐厚，名下仲擁有過千萬物業，他於觀塘的工廈單位開設健身室，每小時收費2,000元起，不過依然非常多人捧場，當中包括明星名人熟客。此外，Anson亦可算是半個圈中人，過去曾參與不少有關演藝行業的事務，他是「香港動作特技演員公會」董事及動作體能指導，亦曾以董事身份任「香港電影金像獎協會」董事局成員。向來被指專釣金龜的李施嬅，應該冇揀錯人。
車崇健疑似是Brian Cha 細佬
另外，更有眼利網民猜測Anson Cha疑似是Brian Cha的弟弟，即是那個在網上老是常出現，被指好煩賣晒廣告標榜自己是演講家、創業家、youtuber及健身教練的那位中年男子。上年8月Brian生日時，他在IG發佈了一張全家慶生的大合照，照片中除了有爸爸、媽媽、老婆、兩名女兒及兩隻愛犬外，相中最左邊還站有一名男子，有網民指應該是他的弟弟，更留言問：「最左邊係咪細佬？同你勁似樣啊」，不過Brian Cha沒有在該則留言作出回應。Brian Cha曾公開表示小時候跟父母以及弟弟同住，有網民從多個蛛絲馬跡斷定Brian Cha與Anson Cha就是兩兄弟。
Anson在Brian的家庭合照中出現
Brian Cha的中文名是車志健；而Anson Cha的中文名是車崇健，名字只差一個字很相似。在Brian上載的生日相片中，Brian Cha並未有tag相中人，再翻查Anson Cha的IG圖片，他在上年9月時Anson Cha剛好放了一張健身片，而相中下身的衣著幾乎與Brian Cha所發佈的家人慶生照同款穿搭，相中人也跟Anson Cha相當神似，網民推斷是同一個人，再加上Brian在19年為父親慶祝72歲生日時，一家四口的合照中，身穿紅色T恤的男子像極Anson，故Brian與Anson是兄弟的成數非常之高，不過兩人的IG並沒有互相追蹤。另外亦有網民認為Brian Cha是本港的健身教練，剛好與Anson Cha的職業一樣，所以也被指可能兄弟互相影響才選上同樣的職業。對於未婚夫Anson的哥哥正是Brian Cha，李施嬅3月15日出席公開活動時回應，表示：「有傳過，但唔回應！」她說有關Anson的屋企及工作都想留空間給他，不想搞到其他人，更謂他們之間的事可以講，其他就不會回應。
李施嬅：甜蜜的新嘗試
今年初踏入41歲的李施嬅（Selena），趕在40歲前定下人生大事，早前她於社交網晒出兩張相片，其中一張她在食指上戴著一隻巨型鑽戒，正身處錄音室錄音，而另一張相中，這隻鑽戒則被戴在她的無名指上，同時有一名男士正緊捉著她的手，兩隻手側邊有一份甜品，而甜品碟上更有用朱古力漿寫著的「Congratulation」。
李施嬅在貼文中留言：「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試🎤，也有甜蜜的新嘗試。💍YES! Good night🤓 Year of the Ox.New and exciting beginnings.」同時又Hashtag「感恩」、「blessings」、「ISaidYES」。
李施嬅上月發文後短短三十分鐘已經獲得過萬網友畀like，她的一班圈中好友包括陳山聰、袁偉豪等，亦紛紛向她送上祝福！
「我哋認識好幾年」
之後李施嬅終於向傳媒透露未來另一半是和她認識了好幾年的圈外人，她以短訊表示：「其實我哋認識好幾年了，大家一齊好開心，也很感恩他對我工作上的支持和包容。好開心終於可以同大家分享這個好消息。（婚禮）日子未定，可能要等疫情過後先。他是圈外人，感激大家給我們一些空間，到時再有消息，再同大家分享。收到大家的祝福，也感到非常幸福。多謝大家關心。」
李施嬅前年曾自爆有一名圈外男友，不過她一直刻意低調處理戀情，以免圈外男友樣貌曝光。
李施嬅 勇闖美國做女一
前年四月李施嬅約滿離開TVB，並簽美國經理人公司外闖，早前她遠赴加拿大拍攝劇集《Blood and Water》（血與水）第3季，由於當地疫情嚴重，劇集早前一度要停拍，當時李施嬅曾返港休息及完成《金宵大廈》續集拍攝，到今年年初她才再度飛返加拿大開工。