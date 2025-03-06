李日朗出家後還俗以新形象示人 狂講禪偈疑影射舊愛「移情別戀」

現年43歲的李日朗（Don）早前遠赴印度出家，近日他宣布已還俗，並在社交網拍片分享自己的新形象，並且狂講禪偈，當中更提到「被踢開」的原因，以及大講婚外情的深重罪業等，被猜測他在影射即將結婚的舊愛黃靜藍！