李日朗出家後還俗以新形象示人 狂講禪偈疑影射舊愛「移情別戀」
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現年43歲的李日朗（Don）早前遠赴印度出家，近日他宣布已還俗，並在社交網拍片分享自己的新形象，並且狂講禪偈，當中更提到「被踢開」的原因，以及大講婚外情的深重罪業等，被猜測他在影射即將結婚的舊愛黃靜藍！
李日朗 還俗後新形象受關注
李日朗近日分享了不少其出家經歷中的照片，雖然這次他只出家了短短14日，但就令他感解良多，日前他就再拍片講到今次的體驗，令他感受到在香港生活係好幸福。此外，李日朗的新形象也引起了網民的熱烈討論，原來已還俗的他頭髮同眉毛都開始重新生長，不過從片中所見，他目前頭髮仍然很短，眉毛也很疏淡，不及從前濃密。
狂講禪偈 直指：這個淫是一個魔
此外在出家過後，李日朗就經常在社交網狂講禪偈，近日他就講到一隻馬「被踢開」的原因，是因為被人覺得「可有可無」。早前他更發長文講到婚外情的罪業深重，直指：「這個淫是一個魔呀」、「佛典也常常說：淫欲的這種感受，就好像一隻狗啃那個骨頭，啃來啃去沒有味道，但是又捨不得放下。」被猜測是在影射舊愛黃靜藍「移情別戀」，即將結婚兼懷孕。
黃靜藍撇李日朗1年「造人」成功 將嫁集團執行董事
比李日朗細13歲的黃靜藍曾與李日朗拍拖5年，到2023年底分手，當時李日朗直言不知「死因」。到去年底，黃靜藍宣布結婚消息，早前更趁住情人節在社交平台公布懷孕喜訊：「我嘅人生就係處處都有驚喜！話咁快就有多一個情人同我爭情人！大情人小情人都齊哂 Mini Lau is coming！」引來一班網民、好友都紛紛留言祝賀。
黃靜藍的未婚夫Wilson外貌俊俏，就連背景都超級強大。Wilson畢業於英國倫敦國王學院，主修法學，畢業後不久便創立了他的第一間印刷公司。隨後，Wilson相繼創立了三間公司，並最終成為一家餐飲集團的執行董事，坐擁飲食王國。
撰文：東方新地圖片來源：IG@mrdonli、Threads@mrdonli、小紅書@李日朗Don資料或影片來源：原文刊於新假期