李旻芳十年《東張》路 從空姐到「神級主持」一句話逼送飯姐當場崩潰
38歲李旻芳由空姐到東張女神十年磨練鑄就專業
現年38歲的李旻芳畢業於英國中央蘭開夏大學，取得商業和營銷一級榮譽學士學位，入行前曾任航空公司空中服務員。她於2013年入讀第26期無綫電視藝員訓練班，2015年加入《東張西望》，由外景主持做到兼任廠景主持，累積超過十年採訪經驗，遇過無數荒謬、險象環生的個案。
過往她曾到圍村拍攝時遭惡人叉頸恐嚇，在生命安全受威脅下，仍堅持完成採訪，她曾坦言：「第一次拍嘢拍到腳軟！但當時做緊嘢已入咗 working mode，就算佢哋咁樣對我哋都繼續。」2024年她追訪長洲中學疑隱瞞校園欺凌事件，以銳利措辭問到副校長「deadair」收線；同年處理櫃員機入錢疑案時親身實測揭破疑點；又曾在情騙個案中直接接過電話與騙徒對話，對方即時掛線。她的招牌動作是採訪長者時毫不猶豫雙膝跪地，貼近受訪者聆聽訴苦，多次因心痛受訪者遭遇而真情流露落淚。
李旻芳突擊坪洲對質陳太連番追問不留死角
正正是這十年的底蘊，在這次處理個案時更是展現出教科書級別的主持功力。節目中李旻芳帶同攝製隊及伯伯親屬突擊探訪物業現持有人陳太，對方態度囂張並試圖以言語壓制轉移焦點。李旻芳全程緊咬重點，多次將問題具體化，直接質問：「咁你會唔會願意支付家傭嘅費用？」又引導伯伯表達訴求：「之後可能唔夠錢請工人，所以你想唔想有工人啊？」更問陳太收下物業後「開唔開心、安唔安心」，令對方無從招架。面對陳太的刁難與推責，李旻芳始終保持極高冷靜，一句「伯伯好實在將層樓畀咗你，你話承諾呢兩個字唔講得？」令全城拍案叫絕。
陳太改口稱無能力執行承諾更被揭曾施壓銷案
陳太在受訪時態度冷漠、推諉躲避，對最基本的照顧承諾都模棱兩可，隨後更改口稱自己無能力執行當初的承諾。據悉陳太更曾向伯伯施壓要求銷案，令事件性質急劇惡化。李旻芳事後接受訪問時親自解釋當時表現「肉緊」的原因，坦言早在拍攝前已與伯伯深入接觸：「其實同伯伯傾咗好耐，佢係一個好善良、冇機心嘅人」，最擔心的是伯伯將物業轉讓後下半生無人照顧，正因如此她在對質時才會顯得特別激動，並呼籲專業法律團隊介入：「希望可以透過法律途徑，幫伯伯攞返物業。」
網民一面倒封李旻芳做神級主持痛罵陳太厚顏無恥
節目播出後隨即引爆網民熱議，大批網民痛罵陳太「厚顏無恥」、「根本係有預謀詐騙」，同時一面倒讚揚李旻芳的專業表現。有網民留言：「李旻芳仲跪喺度死磨爛磨，個阿嬸先出現破綻」、「轉數極快，一句『伯伯好實在將層樓畀咗你，你話承諾唔講得』真係大快人心」、「對住啲無賴真係要呢種氣勢，李旻芳真係好波」。不少評論更稱其犀利又不失氣度的主持風格令人佩服，認為她在面對無理取鬧及迴避時不卑不亢，展現了一名專業主持人的最佳一面。