究竟做緊乜︱李昭南性感打扮挑戰賣檳榔 扮美人魚、跳鋼管舞勁搶鏡

ViuTV全新節目《究竟做緊乜》在4月24日開始播出，每集主持陳子豐（子豐）和李昭南（Mishy）都會在台灣挑戰不同行業，揭開各行各業的辛酸史。李昭南在最新一集就挑戰成為「檳榔西施」，性感打扮上陣吸引眼球之外，更親自嘗試檳榔搞到心跳加速超級搏命！