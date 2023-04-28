究竟做緊乜︱李昭南性感打扮挑戰賣檳榔 扮美人魚、跳鋼管舞勁搶鏡
李昭南性感打扮化身「檳榔西施」
李昭南在最新一集化身只有台灣才有的職業「檳榔西施」，更自備一套非常性感的戰衣上陣，不過老闆娘卻大表不滿意，說服李昭南換上一套更清涼的旗袍服飾。李昭南換上性感旗袍之後，大膽嘗試檳榔，李昭南表示剛開始味道不錯，但最後因為後勁太厲害，心跳加速見頭暈，搞到要稍作休息，非常搏命。
挑戰美人魚鋼管舞等職業惹關注
除了挑戰「檳榔西施」之外，李昭南在《究竟做緊乜》中亦會挑戰其他獨特的職業。從預告片中可見，李昭南將會多次性感上陣，挑戰美人魚、鋼管舞等職業，令網民都紛紛表示非常期待！
性感低胸晚裝主持奧斯卡大搶風頭
早前李昭南（Mishy）及蔡宛珊（Sarika）齊齊擔任《第95屆奧斯卡頒獎禮》直播主持方面，在賣廣告期間不少在港觀看ViuTV的觀眾都被李昭南的好身形吸引了，從直播中可看見，李昭南穿了一件性感的黑色低胸晚裝，非常性感，不少網友留言寫道：「就嚟頂到上條頸」、「身材真係冇得輸」。
李昭南唱又得演又得
現年33歲的李昭南畢業自美國加州大學戴維斯分校修讀傳播及舞台系，操流利英語，又贏過不少古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，擁有強勁的音樂底子，曾推出個人單曲〈勒索〉，由主持跨界做歌手，佢IG嘅福利度仲好高添。本地囡囡攝影師司徒夾帶最近邀請咗李昭南拍攝 patreon寫真，表示Mishy 真係好有型，身材好之餘，仲係「第一次見到有人影完相會踩滑板走嘅，我立刻心心眼兼中箭」，佢仲話：
第一次見到Mishy真人，我心諗：咁大 件事冇人講嘅？
ViuTV最被低估女主持！
李昭南去年於水上遊戲激戰節目《海陸勁技場》，勁騷36C「胸」猛身材一鳴驚人，迎接今年夏天，雖然泳灘封禁，都有舊相可以懷念：
除了以流利的兩文三語擔任司儀，李昭南亦擅長自彈自唱及擁有Perfect Pitch 技能，自去年開始成為香港女子樂隊 Luna 隊長，她表示未來的事業目標會以音樂行先。李昭南又曾演出過不少 ViuTV 劇集，包括《 假設性無罪 》、《 理想國 》和《 黑市 》中的單元劇等。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！