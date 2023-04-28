李昭南

究竟做緊乜︱李昭南性感打扮挑戰賣檳榔 扮美人魚、跳鋼管舞勁搶鏡

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ViuTV全新節目《究竟做緊乜》在4月24日開始播出，每集主持陳子豐（子豐）和李昭南（Mishy）都會在台灣挑戰不同行業，揭開各行各業的辛酸史。李昭南在最新一集就挑戰成為「檳榔西施」，性感打扮上陣吸引眼球之外，更親自嘗試檳榔搞到心跳加速超級搏命！

李昭南性感打扮化身「檳榔西施」

李昭南在最新一集化身只有台灣才有的職業「檳榔西施」，更自備一套非常性感的戰衣上陣，不過老闆娘卻大表不滿意，說服李昭南換上一套更清涼的旗袍服飾。李昭南換上性感旗袍之後，大膽嘗試檳榔，李昭南表示剛開始味道不錯，但最後因為後勁太厲害，心跳加速見頭暈，搞到要稍作休息，非常搏命。

李昭南 李昭南今次化身為「檳榔西施」親自試食檳榔，食到頭暈超級搏命。
李昭南今次化身為「檳榔西施」親自試食檳榔，食到頭暈超級搏命。（圖片來源：ViuTV提供）
李昭南 做「檳榔西施」當然要打扮性感，李昭南今集就著上超deep V性感服裝。
做「檳榔西施」當然要打扮性感，李昭南今集就著上超deep V性感服裝。（圖片來源：ViuTV提供）

挑戰美人魚鋼管舞等職業惹關注

除了挑戰「檳榔西施」之外，李昭南在《究竟做緊乜》中亦會挑戰其他獨特的職業。從預告片中可見，李昭南將會多次性感上陣，挑戰美人魚、鋼管舞等職業，令網民都紛紛表示非常期待！

李昭南 除了擔任檳榔西施之外，仲大跳鋼管舞。
除了擔任檳榔西施之外，仲大跳鋼管舞。（圖片來源：ViuTV提供）
李昭南 大曬性感美腿
大曬性感美腿。（圖片來源：ViuTV提供）
李昭南 《究竟做緊乜》仲會探究「美人魚」一職。
《究竟做緊乜》仲會探究「美人魚」一職。（圖片來源：[email protected]截圖）
李昭南 李昭南將會化身為美人魚
李昭南將會化身為美人魚。（圖片來源：[email protected]截圖）
李昭南 穿上性感比堅尼
穿上性感比堅尼。（圖片來源：[email protected]截圖）

性感低胸晚裝主持奧斯卡大搶風頭

早前李昭南（Mishy）及蔡宛珊（Sarika）齊齊擔任《第95屆奧斯卡頒獎禮》直播主持方面，在賣廣告期間不少在港觀看ViuTV的觀眾都被李昭南的好身形吸引了，從直播中可看見，李昭南穿了一件性感的黑色低胸晚裝，非常性感，不少網友留言寫道：「就嚟頂到上條頸」、「身材真係冇得輸」。

李昭南 viutv 左起李昭南Mishy），蔡宛珊Sarika）
左起李昭南（Mishy），蔡宛珊（Sarika）（圖片來源：ViuTV畫面截圖）

李昭南唱又得演又得

現年33歲的李昭南畢業自美國加州大學戴維斯分校修讀傳播及舞台系，操流利英語，又贏過不少古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，擁有強勁的音樂底子，曾推出個人單曲〈勒索〉，由主持跨界做歌手，佢IG嘅福利度仲好高添。本地囡囡攝影師司徒夾帶最近邀請咗李昭南拍攝 patreon寫真，表示Mishy 真係好有型，身材好之餘，仲係「第一次見到有人影完相會踩滑板走嘅，我立刻心心眼兼中箭」，佢仲話：

第一次見到Mishy真人，我心諗：咁大 件事冇人講嘅？

李昭南 viutv
（圖片來源：[email protected]司徒夾帶｜攝影企劃： patreon.com/szetosifu ）
李昭南 viutv
（圖片來源：[email protected]司徒夾帶｜攝影企劃： patreon.com/szetosifu ）
李昭南 viutv
（圖片來源：[email protected]司徒夾帶｜攝影企劃： patreon.com/szetosifu ）

ViuTV最被低估女主持！

李昭南去年於水上遊戲激戰節目《海陸勁技場》，勁騷36C「胸」猛身材一鳴驚人，迎接今年夏天，雖然泳灘封禁，都有舊相可以懷念：

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（圖片來源：[email protected]
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李昭南 viutv 李昭南畢業自美國加州大學戴維斯分校修讀傳播及舞台系，贏過不少古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，擁有強勁的音樂底子
李昭南畢業自美國加州大學戴維斯分校修讀傳播及舞台系，贏過不少古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，擁有強勁的音樂底子（圖片來源：東方新地）
李昭南 viutv 李昭南曾在2016年勇奪 「全美華埠小姐」 第二公主。
李昭南曾在2016年勇奪 「全美華埠小姐」 第二公主。（圖片來源：東方新地）
李昭南 viutv 李昭南 （左二） 與羅沛琪、沈殷怡、王頌茵及曾贊學一同主持 ViuTV新節目 《Chill Club 推介》 ，其中四位女主持都不約而同鬥騷長腿。
李昭南 （左二） 與羅沛琪、沈殷怡、王頌茵及曾贊學一同主持 ViuTV新節目 《Chill Club 推介》 ，其中四位女主持都不約而同鬥騷長腿。（圖片來源：東方新地）

除了以流利的兩文三語擔任司儀，李昭南亦擅長自彈自唱及擁有Perfect Pitch 技能，自去年開始成為香港女子樂隊 Luna 隊長，她表示未來的事業目標會以音樂行先。李昭南又曾演出過不少 ViuTV 劇集，包括《 假設性無罪 》、《 理想國 》和《 黑市 》中的單元劇等。

李昭南 viutv 除了主持節目外，李昭南又曾演出過不少
（圖片來源：東方新地）
李昭南 viutv 除了以流利的兩文三語擔任司儀，李昭南亦擅長自彈自唱及擁有Perfect Pitch 技能，自去年開始成為香港女子樂隊 Luna 隊長，她表示未來的事業目標會以音樂行先。
除了以流利的兩文三語擔任司儀，李昭南亦擅長自彈自唱及擁有Perfect Pitch 技能，自去年開始成為香港女子樂隊 Luna 隊長，她表示未來的事業目標會以音樂行先。（圖片來源：東方新地）

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圖片來源：[email protected]、ViuTV提供、[email protected]截圖

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