Mishy李昭南公開失控合照經歷 酒店門口被強行攬抱

ViuTV主持李昭南（Mishy）今日出席《存酒人》記者招待會後，在社交平台發文詳述一宗令她感到不適的合照事件。她透露有男士在酒店門口要求合照時，突然用力搭住她膊頭並將她攬向自己，令她當場受驚並即時推開對方。事件引起網民熱烈討論，不少人批評該名男士行為過分，更有網民懷疑是慣犯所為。