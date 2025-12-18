Mishy李昭南公開失控合照經歷 酒店門口被強行攬抱
ViuTV主持李昭南（Mishy）今日出席《存酒人》記者招待會後，在社交平台發文詳述一宗令她感到不適的合照事件。她透露有男士在酒店門口要求合照時，突然用力搭住她膊頭並將她攬向自己，令她當場受驚並即時推開對方。事件引起網民熱烈討論，不少人批評該名男士行為過分，更有網民懷疑是慣犯所為。
酒店門口突遇不當身體接觸
Mishy在文中詳細交代事發經過，指自己步行到某酒店門口附近時，有位男士問「李昭南，可唔可以合照？」她本著禮貌原則答應合照要求，豈料對方在她回覆「可以」的同時，突然「好大力搭住我膊頭，將我攬埋佢度」。由於事情發生得太快，加上對方用了一定力道，令Mishy當下受驚，立即推開對方並後退，明確表示「唔可以搭住我膊頭」。混亂中她縮到對方身後，但該名男士竟再用手踭嘗試接觸她拍照，整個過程令她感到非常不舒服。
Mishy即時求助酒店職員
Mishy在文中提到，她有即時提醒酒店職員幫忙注意現場秩序，而職員亦回應見到該名男士的不當行為。她強調雖然過程中感到不舒服，但幸好沒有受傷。Mishy表示「我明白有時大家心情興奮，可能控制唔到自己動作」，估計該名男士已經被提醒要注意自己的行為，但她希望大家尊重所有男女藝人的個人空間，合照時不要太衝動。她在文末為令大家擔心而道歉，並承諾會注意安全。
網民狂轟男士行為過分
事件曝光後引起網民激烈反應，大部分留言都批評該名男士行為過分。有網民直言「成日見到男仔同女仔影相男仔好鍾意搭住女仔膊頭，我係男人都覺得其實真係無呢個需要」，亦有人讚賞Mishy的即時反應「南哥你做得好啱，要即刻say no避開同搵在場人士幫手」。更有網民懷疑該名男士是慣犯，留言指「呢啲一定係慣犯！真係唔好手軟」、「太過份呢啲慣犯」，甚至有人建議「呢d應該出相譴責啦」。不少網民關心Mishy的安全，紛紛留言「Take care南哥」、「你自己無事先最緊要」，提醒她要保護自己。
