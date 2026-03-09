大龍鳳｜李曉欣揭拍攝秘辛 飛足五次橫跨八個月製作 自爆將自己婚禮經歷融入節目
李曉欣飛足五次橫跨八個月製作《大龍鳳》
李曉欣為了製作《大龍鳳》可謂不惜工本，整個節目橫跨八個月拍攝，飛足五次到達六個地方：印度、保加利亞、羅馬尼亞、吉爾吉斯、台灣、峇里。其中保加利亞與羅馬尼亞一併拍攝，除了台灣和峇里外，其他地方平均逗留12天。李曉欣透露節目在2024年年尾開始構思，2025年3月正式出發拍攝，製作團隊只有4至5人，包括她本人、一位導演、一位攝影師及一至兩位撰稿同事。
保加利亞拍攝遇十年難遇大雪借宿民居
最令李曉欣印象深刻的是保加利亞之行，她形容這站「最一波三折」。拍攝期間遇上十年難得一遇的大雪，攝製隊被迫在當地人家中借宿一宵。更困難的是採訪當地的「新娘市場」，出發前花了大量時間嘗試聯絡Kalaidzhi族群卻沒有回音，中間人更避免談及此敏感議題。李曉欣坦言攝製隊直至出發當日也沒有把握可以成功拍攝，「一直摸著石頭過河」。
地氈式搜索個案聯絡當地線人打探消息
為了找到合適的拍攝對象，李曉欣採用「地氈式搜索個案」方式，前期準備和資料蒐集花上大量時間。她解釋要在世界各地找到一個婚禮不難，但要找到一個願意讓攝製隊全天候拍攝、隨時訪問親友的家庭卻很困難。由於節目包含敏感社會議題，加上語言與地域限制，要找到當事人或相關單位受訪更是難上加難。攝製隊曾試過聯絡當地導遊及旅行社，但對方知道拍攝可能影響政府形象後立即拒絕合作，最後只好暗中靠當地線人打探相關消息。
印度婚禮禮服重如啞鈴震撼李曉欣
在印度拍攝期間，李曉欣親身體驗當地盛大的婚禮文化，展開為期3日3夜之旅，見證猶如寶萊塢電影般勁歌熱舞的婚禮場面。當她穿上當地租借的華麗禮服出席各項儀式時，竟然震驚發現「每件禮服都猶如啞鈴般沉重」。印度每年舉辦近1,000萬場婚禮，當地的婚禮文化為李曉欣帶來極大衝擊，讓她深深感受到不同文化背景下婚禮的獨特魅力。
李曉欣感悟婚禮籌備與節目製作相似
經過八個月的拍攝經歷，李曉欣有感而發表示籌備婚禮與準備節目很相似，「永遠沒有十全十美，儘管準備周全難免有意外發生」。她認為最重要是有難時誰伴左右，享受過程，得到的永遠比失去的多。李曉欣更深深體會到婚禮是民族文化的精華，當中的儀式可能有一天會消失，背後的故事或許會被時間遺忘，很幸運攝製隊能夠體驗並好好記錄下來。
昇女郎變身人妻再披婚紗宣傳節目
30歲的李曉欣在2024年1月曝光獲男友求婚經過，男友包下豪華遊艇出海，在甲板上以大量玫瑰花瓣砌成心型，還有大束紅玫瑰和閃爆鑽戒，單膝下跪向她求婚。李曉欣之後公開在法國普羅旺斯區拍攝的婚照，在薰衣草田包圍下營造浪漫氣氛。為了宣傳《大龍鳳》，李曉欣更在2月14日情人節及2月22日兩度穿婚紗現身鬧市，派發特製「大龍鳳」喜帖邀請市民收看節目，成功吸引大批市民圍觀，為節目增加話題性。