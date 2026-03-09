大龍鳳｜李曉欣揭拍攝秘辛 飛足五次橫跨八個月製作 自爆將自己婚禮經歷融入節目

前TVB主播李曉欣離巢後搖身一變成為ViuTV總編輯，最新主持節目《大龍鳳》更是親身飛遍六個國家探索婚俗文化！這位「昇女郎」不但在2024年成為人妻，更將自己的婚禮經歷融入節目製作中，背後的拍攝花絮竟然比她自己的婚禮更加一波三折。從印度的寶萊塢式婚禮到保加利亞的神秘「新娘市場」，李曉欣究竟遇到了什麼驚險經歷？