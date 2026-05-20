37歲元祖𡃁模「動漫Maggie」潛水多年突現身 自爆有「另一半」身份超意外

元祖級𡃁模李曼筠當年以「動漫Maggie」之名紅遍全城，近年卻幾乎絕跡幕前，連Instagram都轉為私人帳號，令外界一度以為她已徹底告別娛樂圈。事實上，37歲的她不但沒有消失，更悄悄轉戰商界開展全新人生，而她口中的「另一半」身份更令人意想不到。