37歲元祖𡃁模「動漫Maggie」潛水多年突現身 自爆有「另一半」身份超意外
李曼筠親解IG轉私人帳號並非刻意淡出
李曼筠近年社交平台帳號改名為「0sml0」，更設為私人模式，不少舊粉絲一直未有察覺。她受訪時解釋，轉私人帳號純粹因為幾年前遭大量「鬼Account」滋擾，覺得不對勁才作出設定更改。「好多都係follow咗好耐，所以都唔知。我唔係唔想咁多人見到，係幾年前有一排好多鬼Account add我，覺得怪怪地咪private咗佢。」她強調從未刻意疏遠大眾，只是不想被無謂帳號騷擾。
李曼筠IG曬舊照呻難洗甩性感形象
李曼筠曾在社交平台響應最近「貼出第一張Facebook大頭貼」嘅挑戰，並貼出多張舊照。李曼筠隨後更貼出1張以低胸禮服示人嘅照片，仲配文呻難洗甩出道時嘅性感形象：「明明以前瘦過而家好多，但是大多數人見到而家的我都會說我瘦了好多，或許證明了，一開始的形象是多麼入心，之後做再多，人們都只會記得一開始的那個我。幾有趣，乜都冇做，反而人人記得；努力去做，反而沒有效果。」
轉戰商界經營女裝鑽石網店保持彈性接工作
李曼筠透露現時經營女裝及鑽石網店，生活重心已轉移至商界。被問到是否等同淡出演藝圈，她坦言：「我又冇諗算唔算淡出，我都係如常咁樣生活，做自己做嘅嘢，演藝機會嚟到嘅時候，適合嘅話，我又想接受嘅話，咁咪做。」她表示不會將自己局限於單一身份，同時一直在物色合適經理人協助處理演藝工作。回顧出道歷程，她於2006年在香港動漫節以超性感造型擔當遊戲模特兒一炮而紅，其後簽約娛樂公司正式入行，2007年至2022年間參演過14套電影及擔任18個節目主持。
37歲單身生活以4隻貓為情感寄託
談及感情狀況，李曼筠笑言家中4隻貓——加菲、囡囡、悠悠、豆豆——就是她的「另一半」，目前並無男友或丈夫。她坦承自己甚少外出社交，認識新對象的機會近乎零：「我諗係因為我好少出街，就算出去，見來見去都係來來去去那些人，其實都冇乜機會認識到其他男士。」她形容這是現代都市人通病，又指自己獨立慣了，即使生病也能自行處理，搵唔到另一半可能源於享受獨處的性格。日常生活就是運動、煮飯、睇書睇戲、上網課、寫文章和陪貓。
網民感嘆動漫Maggie係青春回憶一部份
對於外界仍以「動漫Maggie」稱呼她，李曼筠表示非常感激：「講真冇呢個名都未必有咁多人記得我，然後有機會簽電影公司，有咁多工作機會。」她更透露一直想知道當年是誰改了這個名字，認為對方成就了她的演藝路。有網民在她社交平台留言「動漫Maggie係我青春嘅一部份」，她回覆「抹唔走㗎喇」，並強調這個名字同樣是她珍貴的青春印記，永遠不會抹走。不少網民看到報道後紛紛留言懷緬，有人表示「原來已經37歲，時間過得好快」，亦有人大讚她保養得宜「仲要靚咗」。