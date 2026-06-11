李泳豪YouTube一個月內火速破10萬訂閱 被估算年薪達驚人數字
頻道開設15天怒刷150萬次點擊震驚網絡界
李泳豪經營的YouTube頻道「豪仔 ON AIR」自開啟營利模式後，短短15天內影片總觀看次數已怒刷150萬次，訂閱人數更在不足一個月內正式突破10萬大關，達成YouTube銀色播放按鈕里程碑。有專業YouTuber特別拍片拆解其後台數據，以目前YouTube分紅比例保守推算，這半個月已為豪仔帶來約6萬港元現金進帳，直指其吸金潛力「深不可測」，更封他為香港「最強KOL」。
《愛回家》劇組擺飯局樊亦敏楊明輪流調侃
消息傳出後，《愛回家》劇組隨即為豪仔舉行慶祝飯局，出席陣容包括樊亦敏、林淑敏、楊明等一眾演員。正當豪仔低頭食飯之際，「三太」樊亦敏率先打趣：「依個咪豪仔？點解你喺度㗎？你話一個禮拜拍三條片，你應該好忙㗎喎！」楊明立刻默契補刀：「你仲有時間食飯嘅？」全場隨即爆發熱烈掌聲與歡呼聲。「大小姐」林淑敏亦不忘趁機叮囑豪仔下次一定要再請她上節目做嘉賓。
李家風暴反成轉型契機由配角變全城焦點
李泳豪過去一直以《愛回家》配角身份為人熟悉，知名度雖然穩定但未算突出。直到「李家風暴」爆發，其名字突然佔據各大娛樂版面，成為全城討論焦點。面對鋪天蓋地輿論壓力，豪仔選擇以YouTube頻道作為與觀眾直接溝通渠道，用輕鬆幽默方式展現真實一面，成功將危機變成事業轉型契機。有專業YouTuber分析指出，若豪仔能維持目前「一週三更」高活躍度，每月單靠點擊率被動收入最少可穩賺12萬元，一年基本YouTube分紅高達144萬元，加上未來品牌業配及線下商演活動邀請，年收入突破200萬港元絕對不是夢。
網民封豪仔做演藝圈轉戰網絡最強吸金王
頻道破10萬訂閱消息一出，網民反應以正面居多。不少網民留言表示「豪仔真係識得將壓力變動力」、「人哋話你就話你，自己繼續搵錢先係王道」。亦有網民感嘆「以前喺TVB做配角搵幾多，而家YouTube收入分分鐘多過拍劇」、「144萬分紅仲要係起步階段，真係估唔到」。更有人直言「李家風暴反而成就咗佢，塞翁失馬焉知非福」，認為豪仔堪稱藝人轉型網紅最成功範例。