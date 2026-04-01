李泳豪兄弟決裂後首發聲 憶施明一句叮嚀淚崩 憔悴開工 承諾好好照顧爸

「仔，收工啦，可以返屋企休息啦。」資深藝人施明生前一句溫馨叮嚀，如今卻成為次子李泳豪心中最沉重的一次回響。施明早前病逝，喪禮前夕卻爆出長子李泳漢炮轟胞弟李泳豪不孝的風波，兄弟決裂鬧得滿城風雨。在送別母親最後一程後，李泳豪於昨日（27日）凌晨終於打破沉默，在社交平台首度發文悼念亡母，字裡行間流露無限思念，更許下照顧老父李家鼎的沉重承諾，一句「媽，我好想你！」道盡了錐心之痛。