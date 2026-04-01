李泳豪兄弟決裂後首發聲 憶施明一句叮嚀淚崩 憔悴開工 承諾好好照顧爸
李泳豪深夜發文憶亡母 曝光施明珍貴工作照
在處理完母親的身後事後，李泳豪昨日凌晨在社交平台，貼出一張攝於2017年的舊照，相中是母親施明在電影《極鬪》片場的專注模樣。他深情寫下：「2017年晚上10:24分，我替你拍下這張照片，這是你在電影（極鬪）裏最後一場戲。當晚你跟我說：仔，收工啦，可以返屋企休息啦。」這句平凡的關心，在天人永隔的此刻顯得格外心碎。李泳豪藉此向天上的母親喊話，盼她安息：「媽，你現在可以好好的休息，不會再有痛苦，你解脫了。」
李泳豪沉重承諾照顧父親李家鼎
在同一篇悼念文中，李泳豪亦向母親作出莊嚴承諾，表示會將母親的教誨永存心中，並一力承擔起照顧父親李家鼎的責任，好讓亡母能夠安心。他寫道：「再次想向你說聲謝謝.謝謝你為我們付出的一切,你的教誨我銘記於心,終身感念！我會好好照顧爸，不用擔心。」文末一句簡單而直接的「媽，我好想你！」，盡顯他對母親的無限依戀與不捨，短短數語足以令見者心酸，感受到其難以言喻的悲痛。
李泳豪強忍悲痛返TVB開工 神情頹廢惹心痛
儘管內心承受著巨大的喪母之痛，但作為家庭支柱，生活仍要繼續。李泳豪在發文悼念母親後，同日中午便更新了社交平台的限時動態，上載自己返回TVB開工的照片。相片中的他雖然望向鏡頭，但神情明顯憔悴疲憊，面色不佳，似乎仍未走出傷痛的陰霾。他強忍悲痛繼續工作的模樣，讓不少網民都大感心痛，紛紛留言希望他能好好保重身體，同時也稱讚他充滿責任感，是堅強的表現。
回顧兄弟決裂風波 李泳漢曾炮轟不孝
施明的喪禮所以引起外界高度關注，全因在設靈前夕，長子李泳漢突然透過傳媒公開炮轟胞弟李泳豪，指責他對病母不聞不問，甚少探望，更拒絕溝通，甚至牽涉到金錢問題，令兄弟關係徹底破裂。事件隨即引發軒然大波，其父李家鼎其後亦按捺不住怒火，親自出面力撐細仔李泳豪，反駁李泳漢的指控並非事實之全部，令這場家庭糾紛無奈地浮上水面。
施明喪禮兄弟同場零交流 關係陷僵局
在母親施明的喪禮上，雖然李泳漢與李泳豪兩兄弟均有到場送別母親最後一程，但據現場傳媒報導，兩人全日近乎零交流，關係依舊僵持不下。不過，為了讓喪禮能平靜順利地完成，雙方都表現克制，沒有讓矛盾激化。如今李泳豪首度發文悼念亡母，並承諾照顧老父，未知是否代表他已準備好收拾心情，重新出發，專注於未來的生活與責任。