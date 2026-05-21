《愛回家》停拍斷生路！李泳豪為養81歲李家鼎急開源 曝鼎爺開出「這條件」才肯出鏡
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李泳豪與81歲父親李家鼎近月因家庭風波成為焦點，面對兄長李泳漢與家人決裂、父親財政陷入困境，李泳豪決定重啟YouTube頻道開拓收入來源，更預告將與鼎爺合體拍片，惟父親提出一個條件令計劃暫時押後。
李泳豪停車場深夜拍片交代未來大計
李泳豪於本月16日在社交平台宣布重啟個人YouTube頻道，積極尋找新收入來源。至20日晚上收工後，他在停車場拍攝一條簡短影片向網民交代最新情況，片中他先感謝大家對他與鼎爺的支持，形容感受到「好感動和有愛」。他隨即預告未來將與父親李家鼎一同出鏡拍片，內容方向包括煮餸、買餸甚至聽鼎爺講故事，又透露待父親精神狀態更佳時會開直播與網民互動。
鼎爺親口提出一個要求暫緩合體計劃
李泳豪在片中轉述父親的說法：「爸爸都想同大家講聲多謝，同埋就係交代吓自己情況，但係佢話想再靚仔啲。」他補充指鼎爺目前狀態已比之前好很多，「但係佢話未夠，俾佢老人家休息多一陣先，佢想以一個好啲嘅狀態出嚟同大家見個面」。李泳豪強調一切以父親身體為先，「佢話OK就同佢拍」，父子檔正式合體的日子仍有待鼎爺「發落」。
81歲李家鼎財政狀況被證實困難
李泳豪早前受訪時已直言父親目前「財政係辛苦」，加上《愛．回家之開心速遞》停拍在即，他在劇中飾演的「初戀Cafe」水吧伙計角色亦面臨結束。面對收入壓力，李泳豪坦言開設YouTube頻道是為了積極開源。他的YouTube帳戶已開設超過10年，累積約100條影片，過往主要分享生活及飄移車片段，如今正式轉型認真經營，惟帳戶盈利功能仍有待驗證，需要找朋友協助處理。
網民一小時內湧入大量留言打氣支持
影片發布不足一小時，已有大量網民留言為李泳豪打氣。有網民建議他與其他YouTuber聯播互動，李泳豪亦表示十分樂意，坦言自己是「一張白紙」，「都想跟一啲做開嘅YouTuber學吓」。他又主動向網民收集意見，歡迎大家在YouTube留言或透過社交平台私訊告知想看的內容，承諾「我會遲咗覆，但係我唔會唔覆」。
資料或影片來源：原文刊於新假期