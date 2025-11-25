【全民造星6】李浚軒(Billy Li) 詳細懶人包！44強名單解構94號參賽者背景身高MBTI

《全民造星6》94號參賽者李浚軒（Billy Li）晉級44強賽事，這位憑藉堅韌毅力從復活區突圍而出的參賽者，以其獨特的音樂才華和沉穩氣質，逐漸吸引了觀眾的目光。從最初的C級評分，到成功躋身60強，再到進入44強，李浚軒的每一步都走得不容易。本文將為你深入剖析這位音樂製作系學生的背景、參賽經歷、個人特質及未來目標，讓你全面了解這位潛力新星。