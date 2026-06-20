李海銅首度合作鍾志光！驚爆紅雨下濕身拍攝 更揭前輩一窩心舉動勁紳士
拍攝撞正紅雨警告 李海銅爆水車都唔使book
宣傳片中一幕父女在雨中相擁的感人場面，原來是在極端天氣下真實拍攝。李海銅憶述當日情景時仍覺深刻，她透露拍攝期間天文台正懸掛紅色暴雨警告信號，令原本需要人工降雨的場口變得「天然」。她笑言：「嗰場戲最後水車都唔使 book，我哋係喺紅雨警告下完成咗呢場戲（黑雨時安全問題停拍），好難忘。」在真實的風雨下拍攝，無疑令畫面的情感張力更強，也成為了她演藝生涯中的一個難忘印記。
李海銅讚鍾志光細心體貼 分享愛回家趣事助入戲
首次與大前輩鍾志光合作，自認比較慢熱的李海銅坦言初時有點緊張，但鍾仔的友善和專業讓她很快放鬆下來。她大讚對方：「鍾 Sir 好好人，佢同我分享咗好多拍《愛‧回家》嘅趣事，幫我 warm up。」除了分享趣事拉近距離，鍾志光在演戲時亦非常細心，會主動與她溝通走位及情感表達的細節，李海銅補充說：「又會主要同我夾吓邊個位我可以挨落佢膊頭，好細心。」前輩的帶領讓她更快投入角色。
鍾志光戶外拍攝超窩心 竟為李海銅讓出乾淨洗手間
除了工作上的專業，鍾志光戲外的一個小舉動更讓李海銅大為感動。由於拍攝場地在戶外，更換戲服只能使用公共洗手間。李海銅大爆當時鍾志光的一個窩心行為：「因為喺戶外拍攝，要去公廁換衫，鍾 sir 搵到一間比較乾淨嘅洗手間，因為只有一格，又礙於拍攝時間緊逼，佢就讓咗畀我，自己去另一個洗手間換。」這個看似微不足道的禮讓，在分秒必爭的拍攝現場顯得格外溫暖，盡顯鍾志光愛護後輩的紳士風度。
網民大讚鍾Sir真君子：「細節見人品！」
李海銅分享的幕後花絮曝光後，網民紛紛大讚鍾志光的人品，認為他戲內戲外都是一位值得尊敬的前輩。留言區充滿讚美之詞：「鍾Sir真係圈中清泉，對後輩都咁好！」、「呢啲細節位先睇到人品，真係好紳士，抵佢紅咁多年！」、「李海銅好幸運，第一次合作就遇到咁好嘅前輩，袋錢落佢袋。」、「難怪鍾仔咁多人鍾意，真人原來仲warm過上鏡！」、「支持呢啲有品德嘅藝人！細節見人品，學到嘢！」