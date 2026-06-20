李海銅首度合作鍾志光！驚爆紅雨下濕身拍攝 更揭前輩一窩心舉動勁紳士

新晉小花李海銅在TVB父親節宣傳片中與資深演員鍾志光（鍾仔）飾演父女，賺人熱淚。原來這次是二人首度合作，李海銅接受訪問時大爆拍攝過程極之難忘，不但要在真實的紅雨警告下濕身完成拍攝，更揭露了前輩鍾志光一個不為人知的窩心舉動，大讚對方超細心又極具紳士風度！