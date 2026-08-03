香港小姐2026｜2號李澤欣中大碩士任ESG顧問 IG靚相及泳裝Reel
香港小姐2026｜2號李澤欣基本資料
李澤欣現年24歲，身高163厘米、體重47.1公斤，公開三圍為32、24.5、35。她擁有碩士學歷，職業為ESG報告顧問；才藝方面選擇Jazz Funk舞蹈，參選志向是成為一位有感染力的演員。
李澤欣中大碩士背景 任ESG報告顧問
李澤欣畢業於香港中文大學碩士課程，投身與環境、社會及管治相關的報告顧問工作。ESG工作講求資料整理、溝通及對企業運作的理解，與選美舞台看似是兩個世界，卻同樣需要清晰表達及臨場應對。她亦曾參與廣告和MV拍攝，因此面對鏡頭並非完全陌生。
由細到大想入行 演員夢成參選動力
李澤欣在公開訪問中坦言，自小已希望加入娛樂圈。港姐初期活動要穿着約四吋高跟鞋應付傳媒及拍攝，她形容這是需要適應的挑戰；至於護膚，她會做好防曬及敷面膜。談到面對傳媒，她認為自己的說話能力尚可，亦希望向麥美恩學習如何自然、敏捷地回答問題。
Jazz Funk舞蹈與港姐外景
李澤欣以Jazz Funk作為才藝，這種舞蹈結合節奏感、力量和舞台表情，正好讓觀眾看到她在專業工作之外較有動感的一面。參選期間，她亦隨大隊參與外景及不同造型拍攝，從高跟鞋、旗袍到泳裝，每次亮相都要在短時間內掌握鏡頭位置及動作。
李澤欣曾有太空夢
在泳裝面試訪問中，李澤欣分享自己除了演員夢，亦曾憧憬成為太空人。香港出現女性載荷專家後令她深受啟發，覺得本地女生同樣可以走向更大的舞台。她亦提到自己在香港出生及成長，希望這份熟悉感能令觀眾更容易認識她。
李澤欣IG及公開形象
李澤欣個人IG帳戶@scarlett11.15有3,349名Followers；港姐官方候選人帳戶則為@scarlettli_official。她的IG可見旅遊、日常造型、專業拍攝及參選花絮，以下5張相呈現不同風格。
李澤欣單人IG Reels
除了相片，港姐官方IG亦分別以才藝準備及泳裝溫泉拍攝，記錄李澤欣在鏡頭前的不同一面。
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