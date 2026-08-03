香港小姐2026｜2號李澤欣中大碩士任ESG顧問 IG靚相及泳裝Reel

《2026香港小姐競選》12強各有鮮明特色，2號李澤欣（Scarlett Li）以中大碩士、ESG報告顧問的專業背景亮相，同時有拍攝廣告及MV的鏡頭經驗。她由小到大已有入行想法，今次踏上港姐舞台，希望向「成為一位有感染力的演員」這個目標邁進。