陳星妤與TVB小生驚傳戀情高調放閃 親密片段瘋傳 兩人回應揭真實關係
李爾晨單手公主抱陳星妤片段甜到網民心臟受不了
片段在健身室內拍攝，畫面先見一名穿著貼身運動服的長髮女子從背面步向一位身材高大健碩的男士，女子伸手搭上男士肩膊後，男士隨即以單手將她公主抱起。鏡頭轉向正面一刻，陳星妤與李爾晨雙雙露出燦爛笑容，畫面猶如熱戀情侶般閃爆。片段上載後迅速獲得大量轉發，不少網民直呼「甜到漏」，更有人認為兩人默契十足，絕非普通朋友能做到的程度。
兩人親自回應否認戀情強調只是大學兄弟
面對鋪天蓋地的戀愛猜測，李爾晨率先澄清，表示感謝大家反應熱烈，但強調與陳星妤只是好朋友關係。他解釋：「其實同星妤係大學同學，大家有好多共同朋友，同埋由模特兒入行都係同公司，係見證住大家成長嘅bro嚟。」他又透露拍攝過程毫無預謀：「大家做做吓gym，佢無啦啦指住條片問我做唔做到，我嬲嬲地話梗係做到，於是乎就拍咗出嚟。」陳星妤亦表示不怕與對方傳出緋聞，因為認識已久，拍攝時感到非常輕鬆：「原本我哋就係一齊相約做運動，期間想嘗試挑戰一下就拍了，佢單手挑戰成功大家都好開心。」
大學同窗到模特兒同公司出身多年友誼曝光
事實上李爾晨與陳星妤的淵源可追溯至大學時期，兩人不僅是同學，更在同一間模特兒公司出道，其後各自加入無綫發展。李爾晨一直以健碩體格見稱，是圈中出名的健身愛好者；陳星妤則近年憑多部劇集急速上位，被視為無綫力捧小花。兩人雖然合作機會不多，但私下一直保持運動夥伴的關係，今次片段正是源於一次普通的健身日常。李爾晨更透露手上仍有兩條類似片段尚未發布，暗示未來可能繼續「放閃」。
網民反應兩極有人祝福有人質疑只是朋友
片段引發的討論持續發酵，網民意見明顯分成兩派。有人留言「單手公主抱都話唔係情侶，邊個信呀」，亦有人表示「識得耐嘅朋友玩吓好正常，唔好乜都上綱上線」。更有網民分析指兩人若真的拍拖，根本不會如此高調上載片段，認為「真正情侶反而會收收埋埋」。不過亦有粉絲留言催促「快啲公開啦，好襯」，甚至有人標記朋友表示「幾時先有人單手抱到我」，令整個話題充滿娛樂性。