陳星妤與TVB小生驚傳戀情高調放閃 親密片段瘋傳 兩人回應揭真實關係

李爾晨與陳星妤近日在社交平台上載一段健身室「公主抱」片段，片中兩人親暱互動加上甜蜜笑容即時引爆網民討論，大批留言猜測二人是否藉此公開戀情。然而當事人回應卻令劇情出現意想不到的反轉，兩人口中的「真實關係」與網民想像截然不同。