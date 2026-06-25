送院過程驚爆出事？李玟離世3年突掀法律戰！ 遺囑執行人入稟 消防處救護員被控疏忽
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李玟（CoCo）2023年7月離世，事隔近三年，其遺囑執行人昨日正式入稟區域法院，將矛頭指向李玟生前主診精神科醫生及兩名消防處救護員，指控他們涉及疏忽治療，案件牽涉的被告名單令外界嘩然。
遺囑執行人入稟區域法院控告四名被告
根據司法機構網站資料，案件編號為DCPI 2282/2026，原告為李玟（原名李美林）的遺囑執行人Wang Fang Chi Frances。入稟狀列出四名被告，分別為精神科醫生王穎姍、兩名救護員Lao Tai Fung及Lo Hou On，以及作為救護員僱主的香港消防處。原告根據《致命事故條例》及《法律修正及改革（綜合）條例》提出索償，案件已排期於今年12月7日開庭審理。
原告指控精神科醫生提供長達10個月疏忽治療
入稟狀指出，王穎姍醫生為李玟主診精神科醫生，李玟在2022年8月25日至2023年6月23日期間，曾多次到王穎姍診所應診或透過電話問診，歷時接近10個月。原告認為王穎姍在這段期間涉及提供疏忽治療，未有盡到作為主診醫生應有的專業責任。目前王穎姍醫生尚未就入稟狀作出公開回應。
李玟2023年寓所受傷送院搶救三日不治
翻查資料，2023年7月2日，李玟在白加道寓所內受傷，其後由救護車送往瑪麗醫院搶救。入稟狀指控兩名消防處救護員在運送過程中涉及疏忽治療，而消防處作為二人僱主亦須承擔相應法律責任。李玟送院後一直留醫，最終於同年7月5日不幸離世，終年48歲，消息當時震驚整個華語樂壇。
消防處兩名救護員被列為被告引發關注
今次入稟狀將消防處及旗下兩名救護員列為被告，屬於較為罕見的做法，引起公眾對救護服務標準的討論。消防處暫未就案件作出回應。法律界人士指出，根據《致命事故條例》提出的索償，原告需要證明被告的疏忽行為與死者的死亡之間存在因果關係，預料案件審訊將涉及大量醫療及急救專業證供。
網民感嘆李玟離世近三年終有法律行動
消息曝光後，不少網民在社交平台留言討論。有網民表示「終於有人為CoCo討回公道」，亦有人感嘆「成件事拖咗三年先入稟，可以想像背後準備工作有幾複雜」。部分網民則關注消防處救護員被控疏忽的細節，留言指「救護員被告都幾少見，究竟運送過程發生咗咩事」，案件尚未開審已引起廣泛討論。
資料或影片來源：原文刊於新假期