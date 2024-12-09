伍仲衡被TVB炒魷 《中年好聲音3》出局辣媽唔開名寸爆：當正自己要被供奉
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伍仲衡近年因擔任TVB《中年好聲音》評判之一，令他人氣高企，並吸納大批粉絲。伍仲衡在其51歲生日會上宣布與《校園好聲音-唱響中國》的冠軍洪心怡簽約，此舉引起TVB的注意。TVB隨後發表聲明，強調節目一直邀請具不同專業背景的音樂評審，以確保專業性和公正性。伍仲衡確認，TVB通知他不再參與《中年好聲音3》的工作，並宣布已與洪心怡簽約。事件傳出後，有位《中年好聲音3》參賽者在社交平台發文，句句有骨疑向伍仲衡發炮！
參賽者李玥穎唔開名寸爆：當正自己要俾人供奉
《中年好聲音3》參賽者李玥穎在海選時感受到評審的不專業態度，她不開名表示：「見到新聞有人被炒，心裡百般知味，好似天氣一樣，有點涼。」她又指「今次新聞人物，係我唱完晒成隻歌先戴headphone」，李玥穎分享了她在《中年好聲音》的經歷，她說：「《中年好聲音》無疑的確係一個珍貴體驗，獃等十幾個鐘，個妝由fresh到出油，不停練習、鼓起勇氣、出到個台、唱」。
李玥穎大讚肥媽親民、冇架子
李玥穎另一方面大讚肥媽親民、冇架子：「肥媽的確係呢個節目嘅中軸，不時過嚟後台比（畀）鼓勵參賽者，親民、冇架子，好過其他人真係當正自己係要比（俾）人供奉，對D 參賽者理所當然。」最後李玥穎希望「餘下盲撐嘅人，終會有醒覺嘅一天。」
李玥穎比賽成績公開
根據資料顯示，香港100強裡僅有45人晉級下輪賽事，李玥穎當天以徐小鳳 《風的季節》 一曲參賽，但只有肥媽畀燈，慘成1燈歌手，淘汰出局。
圖片來源：[email protected]、TVB