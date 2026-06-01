韓籍啦啦隊女神李珠珢大巨蛋重現招牌「三振舞」 安全褲全露引熱議 身份背景大起底

21歲富邦悍將韓籍啦啦隊成員李珠珢昨日在大巨蛋中場表演中，以細肩帶小可愛搭配極短真理褲的火辣造型登場，卻因動作幅度過大導致安全褲整件外露，影片流出後隨即在網上掀起軒然大波。粉絲一邊讚嘆她是「舞蹈界台積電」，一邊卻心疼質問球團「有必要讓女孩穿這麼短嗎」，這位被封為「AI女神」的韓國啦啦隊員再度成為全網焦點。