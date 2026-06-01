韓籍啦啦隊女神李珠珢大巨蛋重現招牌「三振舞」 安全褲全露引熱議 身份背景大起底
李珠珢大巨蛋真理褲熱舞安全褲全外露
李珠珢當日與隊友李雅英在大巨蛋進行約3分鐘的中場表演，重現她的招牌三振舞。從影片中可以清楚看到，李珠珢上身穿著緊身小可愛背心，外搭白色襯衫，下半身則是一條短到大腿根部的白色真理褲。隨著舞蹈動作的大幅度擺動，整件黑色安全褲完全暴露在鏡頭前，畫面在網上迅速流傳，被不少網友形容為「史上最頂」的中場演出。
經紀人回應啦啦隊服裝爭議強調致敬原唱
針對近期啦啦隊表演尺度接連引發爭議，李珠珢隊友李雅英此前在新莊棒球場的開腿椅子舞同樣遭到批評，被指「終於開始八大化了，這根本不是啦啦隊」。對此經紀人曾公開回應，強調李雅英「總是以專業態度看待表演」，至於服裝搭配「是致敬原唱孫淡妃於活動的演出造型，並沒有任何其他特殊用意」。不過截至目前，球團方面尚未就李珠珢今次的真理褲造型作出正式回應。
從韓職三振舞爆紅到告別LG雙子全力留台
李珠珢（Lee Ju-Eun）身高169公分，擁有白皙稚嫩的臉蛋與充滿活力的招牌燦笑，2023年效力韓國職棒起亞虎啦啦隊期間，因一支極具節奏感的三振舞「Bikki Bikki」在全球網路爆紅，被粉絲冠上「AI女神」稱號。她過去曾同時活躍於韓職LG雙子隊與中職富邦悍將啦啦隊，長期往返台韓兩地。今年3月她透過IG限時動態親自宣布告別韓職，表示「希望先讓自己暫時停下腳步，好好休息與整理狀態」，富邦育樂總經理陳昭如亦證實李珠珢將把重心全面放在台灣。
網民反應兩極有人心疼有人反諷女權
影片曝光後，網民反應呈現兩極化。支持者大讚「太香了」、「舞蹈界台積電」，認為李珠珢的舞台魅力無可挑剔。然而另一批粉絲則感到心疼，留言表示「安全褲長度大於外褲，真的美中不足」、「雖然我也愛看，但沒想過珠珠會穿得這麼短，這應該是她最大尺度了」，質疑球團刻意安排超窄剪裁來博眼球。更有網友將事件與李多慧早前的北一女制服風波相提並論，反諷「女權團體不喜歡這個表演」，直言「跟李多慧的制服舞比，這絕對看起來色很多」，啦啦隊表演尺度爭議持續在社群平台上延燒。