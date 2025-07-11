李琳琳憶2011抗癌路感激姜大衛包容 細John首度剖白心聲

李琳琳在2011年發現患上大腸癌，近日與丈夫姜大衛及細仔細John一同接受訪問，細說一家人如何攜手走過人生低谷成功抗癌，今次Do姐（鄭裕玲）在個人YouTube頻度跟兩無進行深度訪談，還邀請了細John（姜卓文）現身分享得悉媽媽患病的感受。

