李琳琳憶2011抗癌路感激姜大衛包容 細John首度剖白心聲
細John：媽媽患病時的無力與心痛
「好驚，因為當時我都好細，十五、六歲，未試過家人有咩大病。一聽到癌症，好似好嚴重，但又見媽媽好輕鬆，佢唔覺得係咩，但我都會好擔心。」細John坦言當時自己仍然在學，95年李琳琳在48歲高齡下產子，對姜卓文寵愛有加，細John也坦言媽媽一直是最照顧自己的人，「爸爸喺香港工作，我哋住加拿大，返學放學都係媽媽接送，一齊買餸食飯，所以當時我真係好擔心，好似好嚴重。」
他回憶媽媽做化療期間的情景：「其實好心痛，見到媽媽喺醫院好虛弱，瘦咗，有時佢都唔想講嘢。我會分享我今日做咗咩，雖然佢病得咁辛苦，都會問我：『你今日點呀？』我都會心諗，你專注自己啦，你咁唔舒服，但佢反而想聽我嘅事。」
「我覺得家人冇咩可以做，最重要都係陪伴，畀多啲力量佢。媽媽病好咗之後，我都覺得將來自己有家庭，都要畀家人安心。」
發現病情：小症狀揭大危機
李琳琳憶述：「其實嗰段日子，我哋都覺得應該要做身體檢查。照完大腸，醫生話我有啲唔太好嘅嘢喺入面，要抽出嚟檢查。報告話大腸有腫瘤，尺寸唔大，但就話輪到我啦。」
她坦言最初只是偶爾見到便後有紅色，「我心諗，可能食咗辣椒，之後冇事。過咗一兩個月又有啲紅紅地，心諗食咗番茄。咁樣大約一年多，最後一次抹屁股真係有啲血，唔係辣椒，唔係小小紅，係有啲血嘅感覺，所以我哋就去檢查。」
診斷與手術：由第一期跳到第三期
李琳琳說：「腫瘤好細，醫生話只要切咗嗰部分就可以。切咗之後，所有嘢都好乾淨，不過要將附近淋巴都攞出嚟化驗。十粒淋巴有一粒唔好，變咗第三期。本來諗住好簡單，點知一查就變第三期。」
姜大衛回應：「如果當時係我有病，大家心情都一樣，都係擔心，但我相信醫學，相信醫生。」
化療的抉擇：家人齊心面對
「手術之後，醫生話要做化療。我都幾抗拒，聽過好多人化療經驗唔好，覺得唔舒服、脫髮、消瘦。但醫生朋友都建議做，女兒更加緊張，話要斬草除根，家人又唔需要擔心。我冇咩主見，就話好啦，咁就做化療。」
回憶化療過程 一度想放棄
「其實都辛苦，好辛苦。做化療嗰幾日，唔想郁，成個人都唔舒服。每兩星期做一次，做咗十二次，半年時間。每次都辛苦十二次，但做完之後又好返。」
她坦言：「我胃比較敏感，醫生初初畀我食最新口服標靶藥，我食咗一兩日唔得，胃頂住，飯都食唔落。女兒陪住我，話：『媽媽你做啦，你唔好怕辛苦。』我話：『真係好辛苦，咩都食唔到，又瘦又攰。』最後醫生改用傳統化療，每次都要入醫院，手臂都腫晒。醫生好有愛心，每次都笑住安慰我。」
家人支持：陪伴是最大力量
「John哥嗰時要喺內地拍戲，拍完就即刻返嚟。女兒係緊張大師，成日陪我入醫院。細John放學抱住書包嚟睇我，陪我傾偈。我都好感謝佢哋咁關心我。」
姜大衛亦坦言：「我哋可以做嘅就係陪佢，畀多啲笑容。做完化療出嚟嗰七八日，見到佢冇事，我哋都好開心，但又怕佢過幾日又要入醫院再辛苦。十二次做完，醫生話恭喜你，完成療程，檢查都乾淨，三個月後見。我簡直成個心都鬆晒。」
病後新體會：健康與家庭最重要
李琳琳經歷大病後有深刻體會：「我都係為咗家人多，佢哋經常提醒我要注意身體。其實家人會為我擔心，我都要盡力注意。」
姜大衛則認為：「做人最緊要開心，想做咩就做咩，想食咩就食咩，但要知道自己可以食幾多。家庭照顧得ok就得。」細John補充：「其實mental health都好重要，都市人好多時忽略自己感受，要畀啲me time自己，做自己想做嘅事，更加了解自己，健康唔止身體，精神都要好。」
李琳琳最後也有總結：「做運動好重要，但唔可以過量。所有嘢都唔好過量，要有規律。環保都好重要，要教下一代有意識，令大家都有健康成長環境。」