阿Mo父親李盛林牧師突然逝世！上月曾自揭3大恐懼
神學院證實死訊 讚揚一生竭力愛主
李盛林牧師曾任院長嘅牧職神學院今日喺社交平台公布其死訊，證實李牧師已安息主懷。院方喺公告中寫道：「牧職前院長李盛林牧師 已於今天4月25日安息主懷。李牧師一生竭力愛主，擔任院長期間，致力推動神學教育與牧者培育，貢獻良多，其生命的美善蹤跡，將長存於同工與師生心中。」院方亦懇請各界為李師母及家人禱告，並引用聖經經文作結：「『那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。』」，字裡行間流露無限追思。
李盛林牧師上月首延代禱信 自揭患心血管病
事實上，李牧師嘅健康狀況早有預兆。喺過去近兩年時間，李牧師風雨不改每週撰寫代禱信，向外界交代阿Mo嘅最新情況。但喺今年3月，佢首次延遲發信，並以「寫在代禱信第一次延遲的時刻」為題，罕有地提及自己嘅身體狀況，透露「可能出現慢性心血管的問題」，需要進行詳細檢查及追蹤觀察，當時已引起外界關心。估唔到事隔僅一個月，就傳來不幸消息，實在令人難以接受。
曾剖白內心3大恐懼 憂未能再伴兒子同行
喺嗰封延遲發出嘅代禱信中，李盛林牧師更剖白咗內心最深處嘅三個恐懼，包括「不確定自己的身體能否支撐、不確定自己還能陪兒子走多長的路、不確定未來的日子會如何展開」，字字句句都係對兒子未來嘅擔憂，父愛之情溢於言表。佢更寫下一句令人心酸嘅說話：「一封遲來的信，讓我們看見：原來，一直撐著這個家的人，也需要被撐住。」早前佢亦曾因發燒嘔吐入院，相中見佢手臂插滿喉管，可見照顧者身心承受嘅巨大壓力。
阿Mo康復曙光乍現 父子從此天人永隔
最令人唏噓嘅係，喺父親健康急轉直下之際，兒子阿Mo嘅康復進度正迎來曙光。由今年初開始，阿Mo已嘗試由「手動輪椅」轉用「電動輪椅」，從最初只能「單一向前」甚至會撞牆，到近期已可以靠左手熟練操控輪椅進退自如，進步有目共睹。正當大家為阿Mo嘅進展感到鼓舞，期望佢能早日康復之時，一直喺背後默默支持佢嘅父親卻先行離去，無法再親眼見證兒子走完往後嘅康復路，實在係人生最大嘅遺憾。