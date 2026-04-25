阿Mo父親李盛林牧師突然逝世！上月曾自揭3大恐懼

自2022年MIRROR紅館演唱會嚴重意外後，一直為愛兒李啟言（阿Mo）奔波勞碌、被視為「最強後盾」嘅阿Mo父親李盛林牧師，今日（25日）驚傳逝世消息，令人極為震撼及惋惜。喺阿Mo嘅康復之路漸露曙光，開始熟習操控電動輪椅之際，呢位一直撐起成個家嘅慈父卻猝然倒下。更令人痛心嘅係，李牧師上月先喺代禱信中罕有透露自己身體可能出現問題，更剖白內心深處嘅三大恐懼，如今一語成讖，父子從此天人永隔。