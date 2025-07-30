COLLAR芯駖新歌挑戰性感極限！挑戰出道最少布尺度：原來係自己打敗自己

COLLAR成員李芯駖（Sumling）昨日（29日）推出全新個人單曲《POSH》，MV中挑戰出道以來最性感造型，更預告比上次《SPYLING》更少布，畫面震撼！芯駖更罕有剖白考車牌背後的心路歷程，直言曾被恐懼打敗，究竟是甚麼讓她決心突破自己？