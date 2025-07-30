COLLAR芯駖新歌挑戰性感極限！挑戰出道最少布尺度：原來係自己打敗自己
芯駖新歌《POSH》造型曝光！挑戰出道最少布尺度
芯駖在新歌《POSH》MV中大解放，挑戰個人性感天花板！她本人親證今次造型比去年《SPYLING》的間諜look更火辣、更少布，為此她也搏盡全力減肥，務求以最佳狀態示人。芯駖透露：「當我知道造型比上次性感，我就落力減肥。而家我嘅體脂比之前再低咗。」她解釋因為之前忙於團綜、舞台劇，緊接著就投入新歌製作，身體一直處於備戰狀態，絲毫沒有鬆懈。MV中更特地借來一架紅色法拉利跑車作道具，芯駖見到即心心眼，坦言法拉利正是她的Dream Car，希望有朝一日能真正駕著它在公路上飛馳，畫面香車配美人，極具衝擊力。
芯駖自爆考牌心路歷程：原來一直係自己打敗自己
新歌《POSH》以揸車為主題，原來靈感正源於芯駖最近成功考獲車牌的經歷。她坦言，這首歌就像為她度身訂造，反映了她克服心魔的過程。芯駖剖白內心掙扎：「揸車對我嚟講係一件幾有趣嘅事，但點解我咁遲先考車呢？因為我覺得自己唔適合揸車，但其實學車師傅話我揸得幾好，原來我一直畀自己嘅恐懼打敗。」她希望透過歌曲傳達正能量，鼓勵大家不要自我設限：「我想透過呢件事，反映日常生活有啲嘢，我哋係自己打敗自己，未試過就話唔得，但原來試咗之後係OK嘅。」她亦承認，決心考牌有少許是受到隊友Gao的影響，而現在她非常享受揸車時的「me time」感覺。
芯駖圓夢邀日本名師排舞！COLLAR演唱會或首唱《POSH》
為了打造最強舞台效果，《POSH》的製作團隊不惜工本，專誠邀請了一位日本知名排舞師為歌曲編舞。芯駖興奮表示，這位排舞師是她一直非常欣賞的偶像，經常在IG上觀看對方的跳舞影片，這次能夠成功合作，讓她感到夢想成真，並非常感謝團隊的幫助。隨著新歌派台，粉絲們最關心的莫過於何時能欣賞到現場演出。芯駖預告，COLLAR將於8月29日舉行第二次演唱會，屆時極有可能會首次現場演繹《POSH》這首充滿澎湃節奏的跳唱歌曲，讓樂迷引頸以待。
芯駖媽咪成最強流量擔當！心痛愛女一句話惹鼻酸
談及家人支持，芯駖大爆媽媽是她最強的「流量擔當」。原來芯駖媽媽會在家中長期無限loop她過去的兩首個人單曲，以行動力撐愛女。早前芯駖演出舞台劇《你好，打劫！Reunion》，媽媽亦有到場支持，不過看完後的反應卻讓芯駖感到窩心又鼻酸。她憶述媽媽當時的反應：「佢睇完淨係話『你都好辛苦，冇得抖，打呢份工真係好辛苦』。」簡單一句話，道盡了母親對女兒健康的擔憂與心痛，比起任何讚美都來得更為真摯。