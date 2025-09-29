《女神配對計劃》｜李芷晴淚崩剖白愛情陰影！網民反應兩極狠批：日日喊好煩！

近期在戀愛真人騷《女神配對計劃》中，女神之一的李芷晴（Stephanie）在節目尾聲突然情緒失控，淚灑當場，剖白自己因過往情傷而對愛情產生巨大陰影與恐懼。她的真情流露不但惹人心痛，更引發網民激烈討論，究竟這位昔日的「戀愛腦」經歷了甚麼，讓她如今對愛情卻步？