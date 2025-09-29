《女神配對計劃》｜李芷晴淚崩剖白愛情陰影！網民反應兩極狠批：日日喊好煩！
近期在戀愛真人騷《女神配對計劃》中，女神之一的李芷晴（Stephanie）在節目尾聲突然情緒失控，淚灑當場，剖白自己因過往情傷而對愛情產生巨大陰影與恐懼。她的真情流露不但惹人心痛，更引發網民激烈討論，究竟這位昔日的「戀愛腦」經歷了甚麼，讓她如今對愛情卻步？
《女神配對計劃》李芷晴淚灑當場
在節目尾聲，當談及與Jacob的感情經歷時，李芷晴無法抑制情緒，當場泣不成聲，坦言這段過去已成為她目前對愛情最大的陰影。她的脆弱一面不僅讓在場其他女神為之動容，就連嘉賓羅毓儀（Yuki）也被感染，跟著一同落淚，場面令人揪心。Stephanie在鏡頭前毫不掩飾的淚水，讓觀眾看見她在愛情路上的真實掙扎，為節目增添了大量共鳴與話題。
Bob林盛斌溫柔開解Stephanie
面對李芷晴的淚水，作為節目主持之一的Bob林盛斌（Bob爺）展現出溫柔一面，非常有耐性地開解她，希望她能夠想通，不要因為一次的受傷而完全封閉自己。Bob的言論被不少網民大讚充滿智慧，他嘗試引導Stephanie反思自己的擇偶觀念，並鼓勵她要對未來抱持希望。這段溫暖的對話，也成為節目中除了眼淚之外的另一大看點，展現了演藝圈前輩的關懷。
昔日戀愛腦成陰影 李芷晴坦言恐懼
李芷晴在節目中坦承，過往的經歷讓她不敢輕易開始新一段關係，深怕再次受到傷害。曾經被視為「戀愛腦」的她，在經歷情傷後，整個人變得相對冷靜與成熟，會更深入地反思自己真正追求的是甚麼。這種轉變讓她對選擇另一半變得極為謹慎，不敢再像以往一樣奮不顧身，證明了那段感情對她造成的影響有多深遠，也解釋了她在節目中猶豫不決的原因。
網民反應兩極 狠批太軟弱煩膠
節目播出後，網民的反應呈現兩極化。一部分觀眾對李芷晴表示同情和支持，認為她的謹慎是成熟的表現，留言力撐：「支持你，李芷晴👍🏻」、「由恋愛腦經歷咗呢幾個月嘅一切之後，變得相對冷靜、成熟，會反思自己想追求啲乜嘢，唔再過於輕易就接受、去開始一段關係，我認為係一件好事！」然而，另一派網民則狠批她過於軟弱，認為她不停哭泣的表現令人煩厭：「實在太軟弱成日喊好煩㗎其實咁樣」、「如果我係男仔我都唔會鍾意呢啲 拍拖係要講感覺舒服開心 日日對住你喊苦喊忽我真係頂唔順」。
