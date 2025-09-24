李芷晴梁敏巧憶負評爆喊 難忘節目初期受盡抨擊

《女神配對計劃》掀起全城熱話，但五位女神在節目初期並非一帆風順，尤其是李芷晴（Step）與梁敏巧（Maggie），曾面對網民猛烈抨擊。在《Funki Finance呈獻：女神配對計劃 金牌媒人的最後晚餐》中，兩人回憶當時情景不禁淚灑現場，卻也感謝負評讓自己成長。Step更赤裸裸分享愛情陰影，令人動容，節目尾聲的驚喜彩蛋更讓粉絲期待爆棚！

負評風波淚水背後

Step與Maggie在節目初期因表現備受網民批評，談及這段經歷，兩人忍不住在飯局中淚流滿面。Step坦言自己曾過分在意網民評論：「我都係好care網民comment嗰啲人，節目初期我哋係咁畀人話啦，真係會好take it serious。」她透露當時的壓力讓她情緒低落，但最終學會放下負面聲音，選擇「Chill啲」地面對。

負評促成長心態轉變

經歷風波後，Step感謝《女神》讓她在心態上成長：「我透過呢個節目反而學識咗唔好所有嘢都太過擺喺心，要Chill啲，同埋真係睇到唔舒服嘅（Comment）、咪避開佢唔好睇咯。」這份從挫折中蛻變的經歷，讓她展現出成熟的一面，感動不少網民，紛紛留言稱讚她的堅強與進步。

Step淚談愛情陰影

在節目尾聲，Step談到與Jacob的感情經歷時泣不成聲，坦言當前對愛情存在最大陰影與恐懼。她的真情流露不僅讓其他女神動容，連羅毓儀（Yuki）也跟著落淚。Step的脆弱與堅強並存，讓觀眾看到她在愛情路上的真實一面，也為節目增添不少淚點與共鳴。

李芷晴 梁敏巧 （圖片來源：TVB）
李芷晴 梁敏巧 （圖片來源：TVB）
李芷晴 梁敏巧 （圖片來源：TVB）
李芷晴 梁敏巧 （圖片來源：TVB）
李芷晴 梁敏巧 （圖片來源：TVB）
李芷晴 梁敏巧 （圖片來源：TVB）
李芷晴 梁敏巧 （圖片來源：TVB）
李芷晴 梁敏巧 （圖片來源：TVB）
李芷晴 梁敏巧 （圖片來源：TVB）
李芷晴 梁敏巧 （圖片來源：TVB）
李芷晴 梁敏巧 （圖片來源：TVB）
李芷晴 梁敏巧 （圖片來源：TVB）
李芷晴 梁敏巧 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

