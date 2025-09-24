李芷晴梁敏巧憶負評爆喊 難忘節目初期受盡抨擊
《女神配對計劃》掀起全城熱話，但五位女神在節目初期並非一帆風順，尤其是李芷晴（Step）與梁敏巧（Maggie），曾面對網民猛烈抨擊。在《Funki Finance呈獻：女神配對計劃 金牌媒人的最後晚餐》中，兩人回憶當時情景不禁淚灑現場，卻也感謝負評讓自己成長。Step更赤裸裸分享愛情陰影，令人動容，節目尾聲的驚喜彩蛋更讓粉絲期待爆棚！
負評風波淚水背後
Step與Maggie在節目初期因表現備受網民批評，談及這段經歷，兩人忍不住在飯局中淚流滿面。Step坦言自己曾過分在意網民評論：「我都係好care網民comment嗰啲人，節目初期我哋係咁畀人話啦，真係會好take it serious。」她透露當時的壓力讓她情緒低落，但最終學會放下負面聲音，選擇「Chill啲」地面對。
負評促成長心態轉變
經歷風波後，Step感謝《女神》讓她在心態上成長：「我透過呢個節目反而學識咗唔好所有嘢都太過擺喺心，要Chill啲，同埋真係睇到唔舒服嘅（Comment）、咪避開佢唔好睇咯。」這份從挫折中蛻變的經歷，讓她展現出成熟的一面，感動不少網民，紛紛留言稱讚她的堅強與進步。
Step淚談愛情陰影
在節目尾聲，Step談到與Jacob的感情經歷時泣不成聲，坦言當前對愛情存在最大陰影與恐懼。她的真情流露不僅讓其他女神動容，連羅毓儀（Yuki）也跟著落淚。Step的脆弱與堅強並存，讓觀眾看到她在愛情路上的真實一面，也為節目增添不少淚點與共鳴。
