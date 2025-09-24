李芷晴梁敏巧憶負評爆喊 難忘節目初期受盡抨擊

《女神配對計劃》掀起全城熱話，但五位女神在節目初期並非一帆風順，尤其是李芷晴（Step）與梁敏巧（Maggie），曾面對網民猛烈抨擊。在《Funki Finance呈獻：女神配對計劃 金牌媒人的最後晚餐》中，兩人回憶當時情景不禁淚灑現場，卻也感謝負評讓自己成長。Step更赤裸裸分享愛情陰影，令人動容，節目尾聲的驚喜彩蛋更讓粉絲期待爆棚！