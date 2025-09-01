李芷晴港姐紅地氈性感現身 舊愛周嘉全化妝間扮睇唔到？尷尬互動遭MC當眾鞭屍
昨晚（8月31日）《2025香港小姐競選決賽》紅地氈上星光熠熠，師姐李芷晴以一襲超性感晚裝震撼全場，成為焦點！然而風光背後卻暗藏尷尬，她在化妝間竟被《女神配對計劃》舊愛周嘉全當場無視，二人其後在紅地氈更被MC當眾重提舊事，究竟發生咩事？
昨晚紅地氈尷尬斷正 李芷晴周嘉全互動勁僵硬
《2025香港小姐競選決賽》昨晚盛大舉行，一眾師姐盛裝出席。當中以李芷晴的打扮最為性感搶鏡，成功吸引全場目光。不過，當她與同樣出身自《女神配對計劃》的舊緋聞對象周嘉全、林俊其及阮浩棕一同踏上紅地氈時，氣氛卻顯得有點微妙。周嘉全在訪問中直言，在化妝間見到李芷晴時感到尷尬，而李芷晴亦透露對方當時經過時「當睇唔到我」，雖然事後有打招呼，但二人之間的尷尬互動，連MC都在訪問時忍不住拿周嘉全追求失敗的舊事來開玩笑，場面一度非常僵硬。
李芷晴大方回應：「當睇唔到我」
對於在化妝間被周嘉全無視，李芷晴受訪時大方回應：「唔怪得之頭先喺化妝間嗰時，經過時候好想同佢打招呼，但係當睇唔到我，不過唔緊要，後尾我哋有打招呼，都有say個hi。」言談間盡顯大方得體。至於被指是全場最性感的嘉賓之一，她則笑著感謝大家讚賞，並解釋：「條裙嘅顏色同今屆港姐主題色調好襯，都有啲擔心會太誇張，但大家都話盛裝打扮，所以就鼓起勇氣著。」看來她對自己的戰衣相當滿意。
《女神配對計劃》結緣 李芷晴曾大讚其他求愛者
李芷晴與周嘉全的淵源始於配對節目《女神配對計劃》，雖然節目拍攝已經完畢，但她透露一班參加者私下仍有約出來見面，感情不俗。在節目中，除了周嘉全外，陳衍丞（Kenneth）和林焌堯（Jacob）亦是她的求愛者。李芷晴在訪問中亦有提及二人，更大讚他們非常優秀，更特別指出：「Kenneth比以前開朗咗唔少。」對比與周嘉全的尷尬關係，她對其他求愛者的正面評價，更顯得耐人尋味。
同場港姐師姐鬥性感 梁敏巧黃子桐同樣搶鏡
昨晚的紅地氈除了李芷晴成為焦點外，其他港姐師姐亦鬥得難分難解。同場的梁敏巧、黃子桐及梁超怡等人同樣悉心打扮，紛紛以性感戰衣亮相，谷盡事業線，務求在鏡頭前展現最美一面。整個紅地氈環節猶如一場時裝戰場，各位師姐爭妍鬥麗，為決賽前夕增添了不少話題性，令觀眾大飽眼福。
圖片來源：TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期