李芷晴港姐紅地氈性感現身 舊愛周嘉全化妝間扮睇唔到？尷尬互動遭MC當眾鞭屍

昨晚（8月31日）《2025香港小姐競選決賽》紅地氈上星光熠熠，師姐李芷晴以一襲超性感晚裝震撼全場，成為焦點！然而風光背後卻暗藏尷尬，她在化妝間竟被《女神配對計劃》舊愛周嘉全當場無視，二人其後在紅地氈更被MC當眾重提舊事，究竟發生咩事？