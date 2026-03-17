55歲李英愛事隔22年重返《大長今》拍攝地 與劇照合影激動落淚 凍齡外貌震驚網民
李英愛重返濟州島拍攝地激動落淚
李英愛昨日造訪當年《大長今》的重要取景地濟州島外孤石，這裡正是劇中長今被流放後苦練醫術的關鍵場景。現場設有長今的大型看板供遊客拍照留念，李英愛忍不住童心大發，閉眼雙手舉過頭頂比出愛心手勢，與「自己」的劇照看板合影。她在社交平台感性寫道「長今啊～！！！這都過多久了，見到你真開心，都要流淚了……心裡酸酸的（很感動）」，字裡行間流露出對這部經典作品的深厚情感。照片中的李英愛不僅輕撫著當年醫女時期的劇照，還到處合影留念，展現出女神私下隨和親切的一面。
《大長今》創下香港電視史經典收視紀錄
《大長今》於2003至2004年在韓國拍攝，2005年開始在海外播映，無綫電視在21年前購下版權在香港播出後收視超乎理想。這部講述朝鮮首位女御醫奮鬥史的長篇劇作，在香港播出時創下輝煌紀錄，全劇平均收視達36點，大結局平均收視47點，最高收視更突破50點，估計有超過300萬香港觀眾收看，成為香港電視史上的經典。該劇不僅瘋魔了東南亞，更在全球超過90個國家播出，寫下韓流神話，在台灣播出時甚至以6.22%的高收視率擊敗當時最紅的本土劇《台灣龍捲風》。
李英愛曾坦言成名帶來巨大心理負擔
雖然《大長今》的成功讓李英愛攀上事業巔峰，但她過去曾在節目中坦言，這份成名也曾帶來巨大的心理負擔。她透露自己曾在17年間拍攝了超過240支廣告，長期在高曝光下生活，讓她在大眾面前維持形象感到精疲力竭。李英愛感慨地表示「當時甚至厭倦到一度不想在電視上看到自己」，因此後來刻意減少了廣告演出，選擇回歸生活。當年無綫更邀請了劇中主角及配角如池珍熙、梁美京、甄美里同小長今來港宣傳，而女主角李英愛當時要趕拍《親切的金子》，直至劇集播畢後才來港答謝港迷的熱情。
網民驚呼李英愛凍齡神話不敗魅力
李英愛重返拍攝地的照片曝光後，大批網友紛紛驚呼「姐姐跟20年前一模一樣！」現年55歲的她在鏡頭前展現出的優雅氣質與緊緻膚況，完全看不出歲月痕跡，令人讚嘆她的凍齡神話。網民留言表示「時間在她身上完全靜止了」「真的是不老女神」「22年過去了還是那麼美」。即便到了2011年，《大長今》在台重播多次，平均收視率依然能打敗許多同時段的新韓劇，足見其不敗的魅力，而李英愛本人的魅力同樣歷久不衰，成為韓流史上永恆的經典象徵。