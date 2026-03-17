55歲李英愛事隔22年重返《大長今》拍攝地 與劇照合影激動落淚 凍齡外貌震驚網民

55歲李英愛昨日在社交平台分享多張重返《大長今》拍攝地的照片，現身濟州島外孤石取景地時激動落淚，更俏皮地與劇中長今看板合照。時隔22年再次踏足這個見證她事業巔峰的聖地，李英愛感性留言表示見到長今真的很開心，甚至感動到要流淚。這位韓流女神的凍齡外貌與當年幾乎無異，令網民驚呼她的不老神話。