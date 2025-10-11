李蔓瑩睇4DX戲畫面震撼！白色緊身衫「強勁動感」跟住震 網民：好羨慕伍允龍！

荷里活科幻大片《創戰紀：戰神降臨》近日上映，不少戲迷都急不及待入場體驗其震撼的視覺效果，而藝人李蔓瑩（Renee）亦偕同友人觀賞4DX版本。不過，Renee事後在社交平台分享的一段觀影反應影片，卻意外引發網民暴動式討論，全因女神「強勁動感」畫面太過震撼！