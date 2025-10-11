李蔓瑩睇4DX戲畫面震撼！白色緊身衫「強勁動感」跟住震 網民：好羨慕伍允龍！
荷里活科幻大片《創戰紀：戰神降臨》近日上映，不少戲迷都急不及待入場體驗其震撼的視覺效果，而藝人李蔓瑩（Renee）亦偕同友人觀賞4DX版本。不過，Renee事後在社交平台分享的一段觀影反應影片，卻意外引發網民暴動式討論，全因女神「強勁動感」畫面太過震撼！
Renee白色貼身衫睇戲畫面曝光
近日，Renee撇下男友伍允龍，與女性友人一同入場觀看新戲《創戰紀：戰神降臨》的4DX版本。從她分享的影片可見，當日她身穿一件白色貼身衫並外搭襯衣，再配上一個斜孭手袋，令其驕人上圍線條更加突出。隨著電影情節推進，4DX的動感座椅亦不斷猛烈搖晃震動，令Renee豐滿的上圍也跟著呈現出充滿動感的澎湃效果，整個過程被完整記錄下來，畫面極具衝擊力，瞬間在網絡上瘋傳。
Renee分享4DX經驗！溫馨提示唔好做1事
李蔓瑩似乎未有預料到網民的熱烈反應，她將影片分享至社交平台，主要是為了分享觀後感，更大讚電影的4DX效果是她看過最勁的一次。她興奮地留言寫道：「係我睇過4DX最勁嘅一套戲！Tron:Ares《創戰紀：戰神降臨》，好難得大會可以影低我哋睇戲時嘅反應，睇番真係覺得自己好似玩緊機動遊戲咁，落雪、海陸空、撞車、打人、俾人打，通通都有感覺」，最後更搞笑地溫馨提示大家：「真係唔好買爆谷入去。」
網民錯重點激讚身材太震撼 狂tag男友伍允龍
雖然Renee的分享原意是推薦電影，但大批網民的焦點卻完全落在她「動感十足」的身材上，網民紛紛錯重點大讚畫面太養眼，激動表示：「真係好震」，更有人直接表示：「好羨慕伍允龍」、「坐佢隔離的話，完全唔會知套戲講咩」、「拍片果個好明白網民想睇乜」。
圖片來源：IG@reneebobo資料或影片來源：原文刊於新假期