李蔓瑩自爆為身材自卑多次拒影寫真 冧讚伍允龍樣樣好隨時嫁得
李蔓瑩自爆身材焦慮多次拒絕寫真邀約
現年35歲的李蔓瑩於2011年入行，最初以模特兒身份起步，其後逐步涉足電影拍攝及主持工作。憑藉親切隨和的性格，加上傲人E Cup身材，令她迅速打開知名度。然而，這位公認的宅男女神原來一直對自身外形缺乏自信。她坦言性格自卑，對自己要求甚高，更直言即使空腹時能見到馬甲線，但因肌肉量不足，一進食便容易出現小肚腩，因此始終認為自己未達理想狀態，未夠資格拍攝寫真。
為愛貓Nigo及慈善破例拍攝乾淨版寫真
李蔓瑩今次會答應拍寫真，主要是想藉此分享與寵物貓咪Nigo的故事，其次則是為慈善，所以寫真尺度有限，屬於「乾淨版」。她對性感有獨特見解，認為性感並非一定要露出胸口，更自信地表示自己最性感的是笑容：「笑容甜到漏，好溫柔。」這種內斂而自然的性感魅力，正是她與其他女星的不同之處。
伍允龍宅男身份成功俘虜宅女芳心
提到與伍允龍的戀情，李蔓瑩表示兩人是合作網上遊戲活動而認識，笑指伍允龍一開口就介紹自己是宅男：「我話咁啱我都係宅女，有共同話題，就咁開始發展。」兩人因被撞破結伴睇林峯演唱會令戀情曝光，她笑言當天成為他們公開拍拖紀念日。李蔓瑩自言以往個性較急，亦很抑壓，但養貓後有所轉變，情緒波動時貓咪可以讓她平靜下來，而男友伍允龍亦很喜歡動物，與貓咪相處融洽。
李蔓瑩冧讚男友優點多隨時答應求婚
李蔓瑩提起男友即一副冧樣，表示與男友相處得很開心，從未鬧交，自認是好女友，更視對方為結婚對象。早前已隨男友返芝加哥老家見父母，笑言兩老對她印象應該不錯。伍允龍較她年長13歲，年紀不小，問到可有結婚的打算時，她笑指男友未曾求婚，而自己屬被動型，若男友求婚會答允。她更冧讚男友優點多：「佢係好人，好Sweet、有愛心、好孝順又有責任感，鍾意佢成個人！」
伍允龍唯一缺點竟然係打機太勁
當被問及男友有何缺點時，李蔓瑩竟然笑指：「打機勁過我囉！我打機唔差，佢令我更自卑。」原來身為宅女的李蔓瑩打機技術不俗，但男友伍允龍更勝一籌，令她在遊戲世界中也要甘拜下風。這個可愛的「缺點」反而更顯示出兩人的甜蜜互動，以及李蔓瑩對男友的寵愛之情。
網民熱議李蔓瑩最佳女友典範
李蔓瑩的訪問內容在網上引發熱烈討論，不少網民都讚她是「最佳女友」的典範。有網民留言：「咁好嘅女朋友真係難搵」、「伍允龍好彩啦，搵到咁好嘅女朋友」、「李蔓瑩真係好純真好可愛」。也有粉絲表示：「原來女神都會自卑，好親切」、「佢哋兩個真係好襯」。不過也有聲音認為李蔓瑩對男友太過遷就，「咁樣會寵壞男人」，但更多人認為這正是真愛的表現。