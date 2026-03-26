李蔓瑩自爆為身材自卑多次拒影寫真 冧讚伍允龍樣樣好隨時嫁得

「宅男女神」李蔓瑩擁有E Cup火辣身材，一直是眾多男粉絲心目中的完美女神，但她近日推出入行15年來首本寫真散文集《慢下來的理由》時，竟然自爆因為身材自卑而多次婉拒出寫真！更令人意外的是，這位甜美女神對13歲年長的男友伍允龍千依百順，更透露已見過雙方家長，隨時準備嫁人，堪稱最佳女友典範。