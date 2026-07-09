Heidi旅遊片段疑「刪減」好友Renee澎湃畫面？網民揭真正原因超爆笑！
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伍允龍女友李蔓瑩（Renee）早前與好友李靜儀（Heidi）結伴遊葡萄牙，Heidi其後在YouTube頻道上載旅遊影片，卻被眼尖網民發現擁有E Cup身材的Renee在片中出鏡比例極少，更有多個展露身材的畫面疑似被刻意剪走或遮擋，事件隨即在討論區引爆熱議。
Heidi影片中Renee出鏡比例僅佔三分一
網民仔細翻看整條旅遊影片後發現，Renee在片中的畫面少之又少，個人鏡頭僅佔全片約三分之一。有網民指出影片原本應該是「50%人50%景」的旅遊紀錄，但最終成品中Renee的部分被削減。更令網民失望的是，Renee身穿開窿衫展示事業線的畫面，竟然被大字幕完全遮蓋住，而部分低胸鏡頭亦疑似被刻意剪走，令不少網友大呼浪費。
李靜儀被質疑調整拍攝角度 避免被搶風頭
事件曝光後，網民紛紛在討論區留言批評Heidi的做法帶有心機。有網民直言「特登cut走Renee低胸啲鏡頭」，亦有人質疑「邊有人影片影到咁既angle」，認為拍攝角度經過刻意調整。更有網友推測Heidi是為了「免得當場處決自己」才故意將影片裁剪，避免好友的火辣身材搶走自己在頻道中的焦點。
李蔓瑩憑E Cup身材成為伍允龍最靚女友
李蔓瑩一直以傲人身材見稱，作為伍允龍的女友，她經常在社交平台分享生活照，每次都引來大量網民關注。Renee與Heidi本身是圈中好友，兩人不時結伴外遊及出席活動，二人關係親密。
網民兩極反應 有人表示可以體諒
討論區內網民意見分成兩派，有人直接批評Heidi「有機心」，認為她不應該在自己的頻道中刻意削弱好友的存在感。但亦有較理性的網友提出另一種可能性，留言指「可能走曬光要cut呢」，有網友則看得較開，表示「女人係咁有心計嫁啦，心照咪算，唔洗拎出嚟批鬥」。
同場加映Renee福利：
圖片來源：Heidi Lee李靜儀@YouTube、IG@reneebobo資料或影片來源：原文刊於新假期