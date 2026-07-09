Heidi旅遊片段疑「刪減」好友Renee澎湃畫面？網民揭真正原因超爆笑！

伍允龍女友李蔓瑩（Renee）早前與好友李靜儀（Heidi）結伴遊葡萄牙，Heidi其後在YouTube頻道上載旅遊影片，卻被眼尖網民發現擁有E Cup身材的Renee在片中出鏡比例極少，更有多個展露身材的畫面疑似被刻意剪走或遮擋，事件隨即在討論區引爆熱議。