李蔓瑩孖右雨飛東南亞拍旅遊節目 日日報平安點知到泰國出事？

「宅男女神」李蔓瑩（Renee）近日孖住張右雨（Gloria）飛到馬來西亞和泰國拍攝ViuTV旅遊節目，因為最近有關柬埔寨的新聞鋪天蓋地，有不少粉絲都擔心李蔓瑩去到泰國後的人身安全，因此她連日來都有在社交網向粉絲報平安，直到日前她上載了一張手臂受傷的照片，不過原來唔關柬埔寨事！