李蔓瑩

李蔓瑩孖右雨飛東南亞拍旅遊節目 日日報平安點知到泰國出事？

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「宅男女神」李蔓瑩（Renee）近日孖住張右雨（Gloria）飛到馬來西亞和泰國拍攝ViuTV旅遊節目，因為最近有關柬埔寨的新聞鋪天蓋地，有不少粉絲都擔心李蔓瑩去到泰國後的人身安全，因此她連日來都有在社交網向粉絲報平安，直到日前她上載了一張手臂受傷的照片，不過原來唔關柬埔寨事！

李蔓瑩 預告9月7日返港

李蔓瑩近日在社交網透露：「相隔2年半，終於飛la～開心心去拍節目～（去馬來西亞同泰國啊）放心我會好小心㗎啦！香港 9月見～」好多粉絲都詢問她是否再拍《旅行吊靴鬼》系列節目？李蔓瑩否認，表示今次是為ViuTV拍攝另一個旅遊節目，同行的拍檔為MakerVille藝人張右雨（Gloria），而講到歸期，她則說是9月7日。

李蔓瑩 李蔓瑩上載靚相，表示：「太耐無出走過，離開咗先知～ 原來我咁掛住香港。」
李蔓瑩上載靚相，表示：「太耐無出走過，離開咗先知～ 原來我咁掛住香港。」（圖片來源：[email protected]@reneebobo）
李蔓瑩 同行的有參加過《全民造星3》的張右雨。
同行的有參加過《全民造星3》的張右雨。（圖片來源：[email protected]@reneebobo）

李蔓瑩每日報平安

有不少粉絲都好擔心李蔓瑩去到東南亞一帶後的人身安全，紛紛提醒她「泰國小心」、「出街一定要有人陪住吖」、「夜晚咪一個出去」、「小心D注意安全」、「唔好亂坐車，最好坐public transport/熟人嘅車」等等，李蔓瑩承諾大家會好小心，又話整個行程都會包車出遊，並且答應每日都會在社交網出story向大家報平安。

李蔓瑩 李蔓瑩話希望返香港嘅時候，條腰仲喺度。
李蔓瑩話希望返香港嘅時候，條腰仲喺度。（圖片來源：[email protected]@reneebobo）
李蔓瑩 在旅程中第一次著印度服，變身印度西施。
在旅程中第一次著印度服，變身印度西施。（圖片來源：[email protected]@reneebobo）

身在泰國撞落車門受傷

李蔓瑩先由香港出發到馬來西亞的檳城、怡保等地，之後再轉戰泰國的曼谷及芭堤雅等，日前正身在泰國的她，就忽然上載了一張手臂受傷的照片，表情無奈說：「點解我咁大頭蝦咁論盡，落雨天跣一跣就撞落去車門度，好彩冇流血。」幸好從相片所見只是輕傷，之後李蔓瑩就繼續行程，和團隊一齊出發前往芭堤雅。

李蔓瑩 李蔓瑩手臂撞瘀咗。
李蔓瑩手臂撞瘀咗。（圖片來源：[email protected]@reneebobo）
李蔓瑩 夜晚遲咗報平安，不過最緊要係平安到咗芭堤雅。
夜晚遲咗報平安，不過最緊要係平安到咗芭堤雅。（圖片來源：[email protected]@reneebobo）

朋友專問特別問題驗真身

李蔓瑩曾透露在行程中都是黐實團隊，不會單獨行動，成Team人亦好少外出行街，每日都係包車點對點，拍攝完就返酒店，返到酒店房就鎖實房門不會再出去。她又指和屋企人特別開了一個聯絡群組，每日都會影相報平安，朋友也會一得閒就send短訊問她一些特別問題，例如她隻貓叫咩名，去證明她真是李蔓瑩，而非被人盜用了電話。

李蔓瑩 每一日都有報平安。
每一日都有報平安。（圖片來源：[email protected]@reneebobo）

李蔓瑩 拍《開心魔法》出道

現年31歲的李蔓瑩（Renee）樣子甜美，擁有32E驕人身形，在IG擁有超過22萬個Followers，獲網友封為「宅男女神」。她的出道作是在2011年上映的電影《開心魔法》，2013年又曾參演電影《盲探》，不過都只是演出一些小角色，亦做過模特兒，到2014年她加入有線做主持，近年則主要拍攝ViuTV節目，最為人熟悉是她飛到日本和韓國拍攝的《旅行吊靴鬼》系列節目和真人騷節目《對不起 標籤你》。

李蔓瑩 《旅行吊靴鬼》日本篇
《旅行吊靴鬼》日本篇（圖片來源：[email protected] Li 李蔓瑩）

水著廣告震撼網民眼球

在疫情期間不能出國旅行的日子，李蔓瑩亦拍了不少廣告，其中一個信用卡廣告中，她穿著黃色一件頭泳衣在泳池邊奔跑，雖然「水著位」僅維持2秒，但Renee的激凸上圍無所遁形，上下搖動波濤洶湧震暈一大班網友。Renee在IG表示：「喂啊！真係人生第一個有水著成份嘅電視廣告，我真係盡咗力減，你哋要讚我fit！」迅即惹起網上熱議，網民紛紛留言：「簡直令人熱血沸騰」、「我loop咗十分鐘」、「好跌蕩，真係堅Double May先有呢種效果」等等，十分搞笑。

李蔓瑩水著拍廣告惹網上熱議 網友力讚：堅Double May好跌蕩
李蔓瑩穿上黃色一件頭泳衣上陣拍廣告。（圖片來源：[email protected]
李蔓瑩水著拍廣告惹網上熱議 網友力讚：堅Double May好跌蕩
在泳池邊跑步的一幕極之震撼。（圖片來源：[email protected]

不論肥瘦都被人抨擊 決定舒服做自己

早前李蔓瑩曾現身ViuTV選美節目《肥美人》做嘉賓，提到自己不論肥瘦都曾被人攻擊，她說：「肥我都有肥過，肥就話你咁肥做節目對唔對得住觀眾；瘦咗就話你打針，波都細埋。」她又提到自己想通後，不論身型如何，都能做回自己舒服地去應對外間聲音。

李蔓瑩提到自己不論肥瘦都曾被人攻擊，她說：「肥我都有肥過，肥就話你咁肥做節目對唔對得住觀眾；瘦咗就話你打針，波都細埋。」
李蔓瑩提到自己不論肥瘦都曾被人攻擊，她說：「肥我都有肥過，肥就話你咁肥做節目對唔對得住觀眾；瘦咗就話你打針，波都細埋。」（圖片來源：《肥美人》節目截圖）
李蔓瑩 面都凹埋。
之前李蔓瑩趁住韓劇《魷魚遊戲》大熱，大玩椪糖遊戲，亦有不少網民就戥女神心痛，指她對比之前明顯消瘦，連塊面都凹埋！（圖片來源：[email protected]

與男友阿占分手交上女友

李蔓瑩曾與前有線球彩台主持、已過檔無綫的主持鄺家銘（阿占）拍拖，當時愛得高調更去到談婚論嫁階段，不過兩人最後分手收場，李蔓瑩未幾即與富貴同性髮型師密友Joe公開戀情，不時在IG高調放閃。早前其密友Joe就在IG晒出她在一個月內豪買5個俗稱「小廢包」的Chanel手袋，估計價值接近10萬。Joe笑言：「（Renee）一個月買咗5個小廢包，佢批准我送兩個畀佢（我求佢），其他話要自己畀錢（好型）。」

李蔓瑩 新一代宅男女神李蔓瑩憑住可愛甜美童顏加上貼地的主持方式，吸引大批宅男愛戴，在IG更坐擁18萬Follower，但她曾令不少宅男心碎，皆因她與同性髮型師Joe不時在網上晒二人的親密照，高調放閃。
宅男女神李蔓瑩憑住可愛甜美童顏加上貼地的主持方式，吸引大批宅男愛戴，但她也曾令不少宅男心碎，皆因她與同性髮型師Joe不時在網上晒二人的親密照，高調放閃，至今已拍拖3年。
李蔓瑩 前度阿占﹗
前度鄺家銘現已過檔無綫，去年主持東京奧運時，直播香港羽毛球隊對戰巴西，港隊教練李靜激動爆粗，鄺家銘立即打㘣場：「呢個時候係要打打氣嘅﹗」被讚有急才﹗（圖片來源：[email protected]

其他李蔓瑩靚相：

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]@reneebobo、[email protected] Li 李蔓瑩

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