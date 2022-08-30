李蔓瑩孖右雨飛東南亞拍旅遊節目 日日報平安點知到泰國出事？
李蔓瑩 預告9月7日返港
李蔓瑩近日在社交網透露：「相隔2年半，終於飛la～開心心去拍節目～（去馬來西亞同泰國啊）放心我會好小心㗎啦！香港 9月見～」好多粉絲都詢問她是否再拍《旅行吊靴鬼》系列節目？李蔓瑩否認，表示今次是為ViuTV拍攝另一個旅遊節目，同行的拍檔為MakerVille藝人張右雨（Gloria），而講到歸期，她則說是9月7日。
李蔓瑩每日報平安
有不少粉絲都好擔心李蔓瑩去到東南亞一帶後的人身安全，紛紛提醒她「泰國小心」、「出街一定要有人陪住吖」、「夜晚咪一個出去」、「小心D注意安全」、「唔好亂坐車，最好坐public transport/熟人嘅車」等等，李蔓瑩承諾大家會好小心，又話整個行程都會包車出遊，並且答應每日都會在社交網出story向大家報平安。
身在泰國撞落車門受傷
李蔓瑩先由香港出發到馬來西亞的檳城、怡保等地，之後再轉戰泰國的曼谷及芭堤雅等，日前正身在泰國的她，就忽然上載了一張手臂受傷的照片，表情無奈說：「點解我咁大頭蝦咁論盡，落雨天跣一跣就撞落去車門度，好彩冇流血。」幸好從相片所見只是輕傷，之後李蔓瑩就繼續行程，和團隊一齊出發前往芭堤雅。
朋友專問特別問題驗真身
李蔓瑩曾透露在行程中都是黐實團隊，不會單獨行動，成Team人亦好少外出行街，每日都係包車點對點，拍攝完就返酒店，返到酒店房就鎖實房門不會再出去。她又指和屋企人特別開了一個聯絡群組，每日都會影相報平安，朋友也會一得閒就send短訊問她一些特別問題，例如她隻貓叫咩名，去證明她真是李蔓瑩，而非被人盜用了電話。
李蔓瑩 拍《開心魔法》出道
現年31歲的李蔓瑩（Renee）樣子甜美，擁有32E驕人身形，在IG擁有超過22萬個Followers，獲網友封為「宅男女神」。她的出道作是在2011年上映的電影《開心魔法》，2013年又曾參演電影《盲探》，不過都只是演出一些小角色，亦做過模特兒，到2014年她加入有線做主持，近年則主要拍攝ViuTV節目，最為人熟悉是她飛到日本和韓國拍攝的《旅行吊靴鬼》系列節目和真人騷節目《對不起 標籤你》。
水著廣告震撼網民眼球
在疫情期間不能出國旅行的日子，李蔓瑩亦拍了不少廣告，其中一個信用卡廣告中，她穿著黃色一件頭泳衣在泳池邊奔跑，雖然「水著位」僅維持2秒，但Renee的激凸上圍無所遁形，上下搖動波濤洶湧震暈一大班網友。Renee在IG表示：「喂啊！真係人生第一個有水著成份嘅電視廣告，我真係盡咗力減，你哋要讚我fit！」迅即惹起網上熱議，網民紛紛留言：「簡直令人熱血沸騰」、「我loop咗十分鐘」、「好跌蕩，真係堅Double May先有呢種效果」等等，十分搞笑。
不論肥瘦都被人抨擊 決定舒服做自己
早前李蔓瑩曾現身ViuTV選美節目《肥美人》做嘉賓，提到自己不論肥瘦都曾被人攻擊，她說：「肥我都有肥過，肥就話你咁肥做節目對唔對得住觀眾；瘦咗就話你打針，波都細埋。」她又提到自己想通後，不論身型如何，都能做回自己舒服地去應對外間聲音。
與男友阿占分手交上女友
李蔓瑩曾與前有線球彩台主持、已過檔無綫的主持鄺家銘（阿占）拍拖，當時愛得高調更去到談婚論嫁階段，不過兩人最後分手收場，李蔓瑩未幾即與富貴同性髮型師密友Joe公開戀情，不時在IG高調放閃。早前其密友Joe就在IG晒出她在一個月內豪買5個俗稱「小廢包」的Chanel手袋，估計價值接近10萬。Joe笑言：「（Renee）一個月買咗5個小廢包，佢批准我送兩個畀佢（我求佢），其他話要自己畀錢（好型）。」
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