李蔓瑩有杜汶澤撐腰 參演田蕊妮監製喱騷首部自家劇

「宅男女神」李蔓瑩Renee近年不時在杜汶澤的網絡傳媒平台喱騷現身，因此知名度大增，早前喱騷開拍首部自家製電視劇，雖然杜汶澤身在台灣，但他與負責監製新劇的老婆田蕊妮早有共識，安排做開主持的李蔓瑩下海拍劇，向來以出眾身材做賣點的李蔓瑩，真係識做戲？

撰文：東方新地 圖片：李蔓瑩IG圖片、田蕊妮IG圖片、nghoiwai IG圖片