55歲李蕙敏驚傳婚變刪光老公合照 與同性密友夜蒲摸大髀

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55歲女歌手李蕙敏（Amanda）近年重返影壇獲得關注，但其私生活卻悄然起了巨變。她與英國籍丈夫Serge Micallef結婚多年，近期社交平台上所有夫妻合照已被刪除，取而代之的是一位中性打扮外籍女性密友頻繁現身她身邊，兩人在夜店被拍到的親暱舉動更令外界譁然。

李蕙敏被拍到與中性密友夜店內舉止親暱

李蕙敏近月出席公開活動時，身邊總有一位45歲中性打扮的外籍電影人女性友人跟出跟入，對方更主動為Amanda拍照記錄。兩人其後更被目擊一同夜蒲，在夜店內態度極為親暱，幾杯落肚後，該名中性密友更被拍到伸手觸摸Amanda大腿，肢體接觸明顯超越普通朋友界線，畫面曝光後隨即引起外界對其感情狀態的高度關注。

Amanda至今未回應婚變傳聞保持沉默

面對外界的種種猜測，李蕙敏至今未有就其感情狀態作出任何公開回應。翻查她的社交媒體，與丈夫Serge Micallef的合照已全數消失，她只間中分享與養子Michael的日常點滴，對家庭生活極為低調。近月即使出席兒子的家長活動，Amanda亦是獨自現身，夫妻二人甚少同場，與昔日不時在網上曬恩愛的幸福人妻形象形成強烈對比。

李蕙敏婚後渴望生育曾嘗試人工受孕未果

李蕙敏於2013年嫁給從事金融工作的英國人Serge Micallef，婚後曾以生一子一女為目標，積極嘗試人工受孕，可惜最終未能成功。她曾透露自己在21歲時才得悉自己是被收養，加上養母性格火爆，童年留下不少陰影。走出創傷後的Amanda渴望組織完整家庭，最終在7年前決定領養兒子Michael，以彌補未能親自懷孕的遺憾。

網民熱議Amanda感情生變有人感嘆有人祝福

消息曝光後，不少網民紛紛留言討論。有網民表示「佢呢幾年真係好少見到老公出現」，亦有人感嘆「以前成日放閃，點知會變成咁」。另一邊廂，部分網民則持開放態度，留言指「人生短暫，開心就好」、「搵到令自己快樂嘅人先最重要」，認為Amanda有權追求自己想要的生活方式。

李蕙敏 娛樂八卦 Amanda曾在IG貼出跟同性密友的合照。（圖片來源：李蕙敏IG）
Amanda曾在IG貼出跟同性密友的合照。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏 娛樂八卦 李蕙敏與丈夫Serge Micallef婚後曾以幸福人妻姿態在網上晒恩愛。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏與丈夫Serge Micallef婚後曾以幸福人妻姿態在網上晒恩愛。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏 娛樂八卦 李蕙敏最近傳出跟英國丈夫感情生變。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏最近傳出跟英國丈夫感情生變。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏 娛樂八卦 李蕙敏與丈夫Serge Micallef曾經常恩愛示人。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏與丈夫Serge Micallef曾經常恩愛示人。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏 娛樂八卦 李蕙敏數月來未有跟丈夫一同出席囝囝的學校家長活動。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏數月來未有跟丈夫一同出席囝囝的學校家長活動。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏 娛樂八卦 李蕙敏在7年前決定領養兒子Michael，以彌補未能親自懷孕的遺憾。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏在7年前決定領養兒子Michael，以彌補未能親自懷孕的遺憾。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏 娛樂八卦 李蕙敏近年的私生活十分低調。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏近年的私生活十分低調。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏 娛樂八卦 李蕙敏憑《（你沒有）好結果》紅極一時。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏憑《（你沒有）好結果》紅極一時。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏 娛樂八卦 Amanda近年身邊出現一位中性打扮的外籍電影人密友。（圖片來源：李蕙敏IG）
Amanda近年身邊出現一位中性打扮的外籍電影人密友。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏 娛樂八卦 李蕙敏在電影《我們不是什麼》中扮演AK母親。（圖片來源：李蕙敏IG）
李蕙敏在電影《我們不是什麼》中扮演AK母親。（圖片來源：李蕙敏IG）

圖片來源：李蕙敏IG資料或影片來源：原文刊於新假期

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