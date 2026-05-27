55歲李蕙敏驚傳婚變刪光老公合照 與同性密友夜蒲摸大髀

55歲女歌手李蕙敏（Amanda）近年重返影壇獲得關注，但其私生活卻悄然起了巨變。她與英國籍丈夫Serge Micallef結婚多年，近期社交平台上所有夫妻合照已被刪除，取而代之的是一位中性打扮外籍女性密友頻繁現身她身邊，兩人在夜店被拍到的親暱舉動更令外界譁然。