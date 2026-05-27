55歲李蕙敏驚傳婚變刪光老公合照 與同性密友夜蒲摸大髀
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55歲女歌手李蕙敏（Amanda）近年重返影壇獲得關注，但其私生活卻悄然起了巨變。她與英國籍丈夫Serge Micallef結婚多年，近期社交平台上所有夫妻合照已被刪除，取而代之的是一位中性打扮外籍女性密友頻繁現身她身邊，兩人在夜店被拍到的親暱舉動更令外界譁然。
李蕙敏被拍到與中性密友夜店內舉止親暱
李蕙敏近月出席公開活動時，身邊總有一位45歲中性打扮的外籍電影人女性友人跟出跟入，對方更主動為Amanda拍照記錄。兩人其後更被目擊一同夜蒲，在夜店內態度極為親暱，幾杯落肚後，該名中性密友更被拍到伸手觸摸Amanda大腿，肢體接觸明顯超越普通朋友界線，畫面曝光後隨即引起外界對其感情狀態的高度關注。
Amanda至今未回應婚變傳聞保持沉默
面對外界的種種猜測，李蕙敏至今未有就其感情狀態作出任何公開回應。翻查她的社交媒體，與丈夫Serge Micallef的合照已全數消失，她只間中分享與養子Michael的日常點滴，對家庭生活極為低調。近月即使出席兒子的家長活動，Amanda亦是獨自現身，夫妻二人甚少同場，與昔日不時在網上曬恩愛的幸福人妻形象形成強烈對比。
李蕙敏婚後渴望生育曾嘗試人工受孕未果
李蕙敏於2013年嫁給從事金融工作的英國人Serge Micallef，婚後曾以生一子一女為目標，積極嘗試人工受孕，可惜最終未能成功。她曾透露自己在21歲時才得悉自己是被收養，加上養母性格火爆，童年留下不少陰影。走出創傷後的Amanda渴望組織完整家庭，最終在7年前決定領養兒子Michael，以彌補未能親自懷孕的遺憾。
網民熱議Amanda感情生變有人感嘆有人祝福
消息曝光後，不少網民紛紛留言討論。有網民表示「佢呢幾年真係好少見到老公出現」，亦有人感嘆「以前成日放閃，點知會變成咁」。另一邊廂，部分網民則持開放態度，留言指「人生短暫，開心就好」、「搵到令自己快樂嘅人先最重要」，認為Amanda有權追求自己想要的生活方式。
圖片來源：李蕙敏IG資料或影片來源：原文刊於新假期