李蘊失婚後出走散心！孖好姊妹何超蓮結伴同遊 5字形容當下心情

33歲前女團Cream成員李蘊（Renee），早前被爆與金融才俊羅章冠已離婚兩年，更有唔少網民發現李蘊前夫疑似曾發文暗示遭背叛，令事件持續引起關注。不過李蘊似乎懶理離婚是非，依然大曬外國旅遊照，更分享同閨蜜何超蓮結伴同遊的靚相！