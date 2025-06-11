李蘊親自解釋濫用公屋及出軌爭議 以4字形容與前夫關係
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現年33歲、前女子組合Cream成員李蘊（Renee），自2015年與內地金融才俊羅章冠（David）結婚後，育有一女一子。近日二人被爆已離婚兩年，前夫更曾發文暗指「被背叛」，令外界議論紛紛。面對出軌傳聞及公屋爭議，李蘊終於首度親自回應，並以4字形容與前夫的現況，引發網民熱議。
李蘊 親解被質疑濫用公屋真相
離婚後，李蘊曾被拍到返回媽媽居住的觀塘公屋單位，被外界質疑她「屈蛇」濫用公屋。李蘊近日在網上節目受訪時，就解釋指自己與家人一直有跟足程序申報，並未除名於媽媽單位。被問及房署有否主動聯絡她時，她就表示會與當局保持溝通。
首度回應出軌指控
早前網民翻出羅章冠兩年前的貼文，當中提及「被欺騙、被背叛、被傷害」，更指現實比小說還要狗血，令離婚原因備受猜測。李蘊坦言每個人情緒都會有低潮，或會有衝動發言。至於離婚是否涉及第三者，她則選擇不作回應，並強調：「都過去兩年了，不回應了。」這番話令不少人感受到她對過去的釋懷。
4字形容與前夫關係：唔係仇人
雖然外界對二人關係充滿揣測，但李蘊與前夫早前竟然為9歲女兒合體慶生，還大方合照全家福。她解釋，二人始終是子女的父母，離婚不代表「有你冇我」，更以「唔係仇人」4字形容現時關係。她表示，現今社會離異父母共同照顧子女已很普遍，子女亦明白父母的狀況，強調一家人仍會有合體的時刻。
撰文：東方新地圖片來源：IG@renee0727資料或影片來源：原文刊於新假期