李蘊親自解釋濫用公屋及出軌爭議 以4字形容與前夫關係

現年33歲、前女子組合Cream成員李蘊（Renee），自2015年與內地金融才俊羅章冠（David）結婚後，育有一女一子。近日二人被爆已離婚兩年，前夫更曾發文暗指「被背叛」，令外界議論紛紛。面對出軌傳聞及公屋爭議，李蘊終於首度親自回應，並以4字形容與前夫的現況，引發網民熱議。