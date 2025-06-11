李蘊親自解釋濫用公屋及出軌爭議 以4字形容與前夫關係

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現年33歲、前女子組合Cream成員李蘊（Renee），自2015年與內地金融才俊羅章冠（David）結婚後，育有一女一子。近日二人被爆已離婚兩年，前夫更曾發文暗指「被背叛」，令外界議論紛紛。面對出軌傳聞及公屋爭議，李蘊終於首度親自回應，並以4字形容與前夫的現況，引發網民熱議。

李蘊 親解被質疑濫用公屋真相

離婚後，李蘊曾被拍到返回媽媽居住的觀塘公屋單位，被外界質疑她「屈蛇」濫用公屋。李蘊近日在網上節目受訪時，就解釋指自己與家人一直有跟足程序申報，並未除名於媽媽單位。被問及房署有否主動聯絡她時，她就表示會與當局保持溝通。

李蘊 李蘊日前現身網台接受訪問，解釋有關濫用公屋的爭議。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊日前現身網台接受訪問，解釋有關濫用公屋的爭議。（圖片來源：IG@renee0727）

首度回應出軌指控

早前網民翻出羅章冠兩年前的貼文，當中提及「被欺騙、被背叛、被傷害」，更指現實比小說還要狗血，令離婚原因備受猜測。李蘊坦言每個人情緒都會有低潮，或會有衝動發言。至於離婚是否涉及第三者，她則選擇不作回應，並強調：「都過去兩年了，不回應了。」這番話令不少人感受到她對過去的釋懷。

李蘊 李蘊2015年婚後與老公定居內地，懷胎5月出嫁嘅李蘊並先後於2016年及2018年誕下大女及細仔。（圖片來源：新傳媒資料庫）
李蘊2015年婚後與老公定居內地，懷胎5月出嫁嘅李蘊並先後於2016年及2018年誕下大女及細仔。（圖片來源：新傳媒資料庫）
李蘊 李蘊離婚嘅消息爆出後，就有網民指李蘊直播時與「榜一大哥」互動過密。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊離婚嘅消息爆出後，就有網民指李蘊直播時與「榜一大哥」互動過密。（圖片來源：IG@renee0727）

4字形容與前夫關係：唔係仇人

雖然外界對二人關係充滿揣測，但李蘊與前夫早前竟然為9歲女兒合體慶生，還大方合照全家福。她解釋，二人始終是子女的父母，離婚不代表「有你冇我」，更以「唔係仇人」4字形容現時關係。她表示，現今社會離異父母共同照顧子女已很普遍，子女亦明白父母的狀況，強調一家人仍會有合體的時刻。

李蘊 李蘊早前曬出一家四口在女兒生日派對上的合照，這是她離婚後首度與前夫合框。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊早前曬出一家四口在女兒生日派對上的合照，這是她離婚後首度與前夫合框。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 李蘊指在現今世代有好多父母在離異後仍一齊照顧小朋友。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊指在現今世代有好多父母在離異後仍一齊照顧小朋友。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 李蘊近日為新歌《由自可》四出宣傳。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊近日為新歌《由自可》四出宣傳。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 今次李蘊相隔12年，自資6位數出新歌。（圖片來源：IG@renee0727）
今次李蘊相隔12年，自資6位數出新歌。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 李蘊透露現時靠直播打賞每月有5位數收入，但就避談贍養費問題。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊透露現時靠直播打賞每月有5位數收入，但就避談贍養費問題。（圖片來源：IG@renee0727）
李蘊 （圖片來源：IG@renee0727）
（圖片來源：IG@renee0727）

撰文：東方新地圖片來源：IG@renee0727資料或影片來源：原文刊於新假期

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