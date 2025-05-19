李蘊離婚後公開全家福 首與前夫同框表情惹關注 曾暗示被背叛
廣告
歌手李蘊於3月公開離婚消息，迅速引起外界熱議。近日（16日）李蘊在社交平台分享與9歲女兒的生日慶祝照片，留言：「寶貝女9歲生日快樂，願你永遠被愛包圍，身體健康日日開心，Kiss Kiss Kiss。」她附上紅唇emoji，上載多張母女合照，照片中二人做出心心手勢、嘟嘴賣萌，親密互動溫馨有愛，展現深厚母女情，令人動容。
離婚後首與前夫合框
其中一張照片罕見地是一家四口合照，包括李蘊、女兒、幼子及前夫羅章冠。這是李蘊自今年3月公開與內地金融才俊羅章冠於2023年離婚後，首次與前夫同框。雖然二人婚姻已結束，但照片顯示他們為子女團聚，共同慶祝女兒生日，展現對子女不變的愛與責任。
李蘊前夫羅章冠曾發文疑暗示被背叛
翻查李蘊前夫羅章冠嘅社交平台，原來羅章冠自2022年底起就已經連環發文暗示婚姻亮紅燈，更先後貼出唔少關於背叛嘅影片，更在多篇帖文中寫下：「一路以來你的選擇，為了它他，欺騙他、背叛他、犧牲他們，以快樂之名掩蓋自私任性謊言」、「近幾個月更如惡夢般，被欺騙、被背叛、被傷害。」、「一段關係中，有人喜歡通過交往不同的人獲得新鮮感，有人選擇跟同一個人去經歷不同生活的新鮮感」等。
而羅章冠今年2月更貼出前妻李蘊現時活躍於嘅直播平台截圖，並配文表示「好玩，越來越有意思了」，疑似暗示發文與李蘊有關。
李蘊淡然面對揣測
對於婚姻破裂原因及是否涉及第三者，李蘊一直避談，亦未回應子女撫養權等問題。面對外界揣測，她曾在社交平台發文：「睇人PK最開心㗎啦！」展現滿不在乎的態度。儘管夫妻感情破裂，二人作為父母對子女的愛未變，這次生日合照更顯示他們為子女維持和睦關係。
：ig@luo_zhangguan）
圖片來源：IG@renee0727、ig@luo_zhangguan、ig@renee0727、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期