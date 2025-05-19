李蘊離婚後公開全家福 首與前夫同框表情惹關注 曾暗示被背叛

歌手李蘊於3月公開離婚消息，迅速引起外界熱議。近日（16日）李蘊在社交平台分享與9歲女兒的生日慶祝照片，留言：「寶貝女9歲生日快樂，願你永遠被愛包圍，身體健康日日開心，Kiss Kiss Kiss。」她附上紅唇emoji，上載多張母女合照，照片中二人做出心心手勢、嘟嘴賣萌，親密互動溫馨有愛，展現深厚母女情，令人動容。