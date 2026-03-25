34歲李蘊自爆遭性騷擾公開白鬚男照片 離婚後逆齡蛻變獲讚零跌Watt
李蘊霸氣公開性騷擾男照片 網民讚勇敢發聲
李蘊在Instagram限時動態分享了一段短片，並配文寫道：「性騷擾我，之後走人，好驚咩，咁你就唔好做啦！」片中可見，該名男士滿面白鬚，相信年紀不小，他手執疑似拐杖，見到鏡頭後即轉身離開。李蘊直接將對方的樣貌公諸於世，毫不客氣地譴責其行為，展現出不容忍性騷擾的強硬態度。事件曝光後，不少網民都支持李蘊的做法，認為她勇敢發聲值得讚賞，亦有人提醒女性要保護自己，遇到類似情況應該立即報警求助。
李蘊離婚後積極復出 保養得宜獲讚零跌Watt
李蘊在2015年嫁給內地金融才俊羅章冠後移居廣州生活，兩人育有一對子女，婚後她一度淡出幕前專心相夫教子。不過在2023年她突然宣布全面復出，直至2025年3月終於承認當時已離婚兩年，但未有透露離婚的具體原因。離婚後的李蘊積極重投樂壇推出新歌，又經常在社交平台分享生活點滴和性感靚相，展現出自信魅力的一面。現年34歲的她保養得宜，身材依然火辣，不少網民都大讚她「零跌Watt」、「依然少女味十足」。
前夫羅章冠疑暗示被背叛 李蘊不願多談離婚內情
有網民發現羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」，直言「現實的情節比小說狗血得多」等，惹來外界猜測羅章冠似乎暗示有人「派帽」。不過對於疑似出軌、有第三者的指控，李蘊在接受訪問時就不願多談，只表示「每個人有情緒起伏，同埋無指名道姓講唔好去認，我唔會上網攻擊一個人，因為我從來係被攻擊嗰個」。她又指與前夫「唔係仇人」，強調「小朋友嘅爸爸媽媽，呢個關係永遠都唔會變，所以都冇得話斷，只係大家搵一個最舒服嘅方式去相處」。
李蘊婚後曾住5,000呎豪宅 現專注事業發展
李蘊與羅章冠結婚後，曾居於廣州5,000呎獨立大屋，豪宅更設有花園，生活相當優渥。不過隨著婚姻關係結束，她現時已重新專注於事業發展，除了推出新歌外，亦積極參與各種演出和活動。從她近期在社交平台的分享可見，她經常到日本等地旅行，生活過得相當充實精彩。