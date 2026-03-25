34歲李蘊自爆遭性騷擾公開白鬚男照片 離婚後逆齡蛻變獲讚零跌Watt

現年34歲的前少女組合Cream成員李蘊（Renee）離婚後積極復出娛樂圈，不時在社交平台分享性感靚相，保養得宜的她依然少女味十足，獲網民大讚「零跌Watt」！不過日前她突然在社交平台自爆遭性騷擾，更直接公開涉事白鬚男的照片，引起網民熱議。